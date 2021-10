Ana Ruiz es quizás una de las viajeras más veteranas del Cercanías. «Cuando comencé a viajar hace 38 años estos cacharros estaban nuevos». Desde entonces, cada día hace el trayecto que va de Lorca a Murcia y vuelta a Lorca. En este último viaje se acuerda, sobre todo, de las vicisitudes que ha vivido a bordo de este tren al que llaman ‘La Cafetera’. «En invierno, nos helamos; en verano, un calor asfixiante; y cuando llueve, hay goteras». Lo corroboran María del Mar Cánovas y Antonia Ramírez García. Esta última está muy preocupada porque «los horarios de los autobuses no se ajustan a los de los trenes y vamos a llegar casi una hora tarde a trabajar».

De Alcantarilla es Cristina Pérez, una estudiante que acude cada día al Campus Universitario de Lorca. «Estoy haciendo el grado superior de higiene bucodental. Tengo que estar en clase a las ocho de la mañana, pero creo que los horarios no se ajustan». Algunos compañeros han decidido alquilar pisos para vivir cerca de la universidad durante las obras del AVE. «Yo no puedo hacerlo. No puedo permitírmelo. No tengo dinero». En la misma situación están Víctor Manuel Martínez y Olalla Canales, de Alhama; y Moisés López y Alba Arias, de Totana. «Estudiamos en Lorca y vamos a tener que madrugar más de lo que lo hacíamos. A pesar de ello, vamos a llegar tarde a clase», afirma Olalla Canales. Tres de ellos hacen un módulo de cocina en el Instituto San Juan Bosco y la cuarta estudia Bachiller de Arte. «Las prácticas de cocina se hacen en hostelería a deshoras. Cómo vamos a encajarlas en los horarios del autobús», se preguntan.

El tren de las seis y media de la mañana va «atestado» de viajeros, por lo que su preocupación es «si habrá suficientes autobuses para todos». A esa hora, también hacen uso del Cercanías muchos jornaleros que acuden a Lorca para coger los bus que les llevan a las plantaciones de alcachofa, lechuga y brócoli. Yango Tasqui es uno de ellos. «Vivía en Totana, pero me voy a ir a Lorca, porque los horarios no se ajustan a mi trabajo», explica el senegalés.

La mayor preocupación de todos es cuánto durarán las obras. «Dicen que en tres años estará electrificada la línea, pero no me lo creo», comenta Manuel García que trabaja en Lorca y vive en Murcia. Pero se consuela al saber que habrá nuevos trenes que no les dejen tirados cada dos por tres. «Cuántas veces se ha parado en medio de un descampado y ahí hemos estado horas sin saber nada», recuerda.

Entre los viajeros del Cercanías también hay trabajadores del Morales y de La Arrixaca. «Con el tren sabíamos la hora de salida y de llegada, pero con los autobuses es toda una incógnita. La carretera va muy cargada y esto va a contribuir a crear atascos todos los días», se queja una enfermera. «Y la mejora de las Cercanías y de los convoyes llevan tantos años anunciándola que no termino de creérmelo», apostilla Juan Carlos Muñoz, que estudia Derecho.