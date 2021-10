"Pedro Sánchez ya está en tiempo de descuento", ha asegurado el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante su intervención en la Convención del PP, que este viernes recala en Cartagena. El jefe del Ejecutivo murciano asegura que Sánchez "no tiene ningún tipo de apoyo social", al contrario que Pablo Casado, ha comparado.

Miras ha criticado que "España no es un país en el que todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades" debido a que "el Gobierno de Sánchez no lo garantiza y toma decisiones que discriminan a unos frente a otros". Precisamente hoy, ha destacado que se produce en la Región "una de las mayores tropelías: deja de haber Cercanías hasta 2025. 1.200.000 pasajeros se han quedado sin desplazamiento para ir al trabajo". Además, ha señalado que en Extremadura o Valencia se están llevando obras similares y no se paralizan.

Del mismo modo, ha afirmado que, si el Estado de Bienestar se sostiene con recursos públicos, en su mayoría del Estado, "cada día, Murcia deja de recibir 2 millones de euros para sanidad, educación y política social con respecto a otras comunidades", denunciando así el actual sistema de financiación.

Frente a esta situación, Fernando López Miras ha apuntado que "igualdad de oportunidades es sinónimo de libertad y que en la Región de Murcia queremos convertirnos en el mayor espacio de libertad del Mediterráneo", tanto económica como social, "para que el individuo sea el protagonista". Para ello, ha explicado, en la Comunidad se están desarrollando "las políticas del presidente Casado".

López Miras ha explicado a los asistentes a la convención que, mientras que el Gobierno de España "ha legislado en sentido contrario, a través del decreto de admisión, para este curso, el 95% de las familias de la Región han decidido el modelo de educación y a qué colegio. No lo ha elegido el político ni el código postal".

También ha defendido que "no basta que la Constitución diga que la sanidad es universal y gratuita, ya que las comunidades debemos velar para que se administre de esta manera reduciendo las listas de espera y aportando recursos". En este sentido, ha asegurado que "la Región, en proporción, es de las que más destina a sanidad, casi el 50%" del todo el presupuesto.

La escasa presión fiscal también le ha servido a Miras para sacar pecho frente a los asistentes a la convención, un hecho que, en su opinión facilita la inversión.

Mar Menor

El presidente regional ha aprovechado su ponencia para criticar la negativa de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a abrir la gola de Marchamalo, "algo que se ha hecho siempre, cada cierto tiempo, y que ahora es imprescindible porque hay grandes cantidades de agua sin oxígeno en el Mar Menor", ha señalado.

Para López Miras, de que Pablo Casado sea presidente del Gobierno de España depende que "el Mar Menor sea el primer tema a tratar en el primer Consejo de Ministros de la próxima legislatura".