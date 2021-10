La estación de Sutullena de Lorca es el punto de encuentro, cada tarde, de un grupo de ‘amantes’ del ferrocarril. No se conocían de nada, pero esa coincidencia cada día les llevó a trabar una amistad que se inició hace ya largos años. Sus vidas giran en torno a las vías del tren desde que prácticamente nacieron. El cese temporal por las obras del AVE les llena de tristeza, pero a la vez de alegría, porque como las viejas locomotoras de carbón fueron sustituidas por los trenes de gasoil, ahora éstos desaparecerán para dar paso a los que transitarán por una vía electrificada, lo que permitirá la llegada de la tan ansiada alta velocidad.

El reloj de la estación de Sutullena marca las siete y media de la tarde. Manuel Martín, uno de los taquilleros, se pregunta dónde estará Mario que hoy aún no ha hecho aparición. A lo lejos lo oye gritar mientras su tío Juan Romera empuja su silla de ruedas. «Viene King Kong, ya viene King Kong…», va anunciando a todos este joven de 21 años que tuvo problemas al nacer, lo que le ocasionó algunos daños que dificultan su habla y restringen sus movimientos.

Mario Mazuecos Reche acude cada mañana al colegio de educación especial Pilar Soubrier, pero las tardes las dedica a su gran pasión, los trenes. El mejor momento para acudir a la estación de Lorca es a partir de las siete y media de la tarde. ‘King Kong’, como llama Mario al Talgo de Barcelona por el ruido que hace a su paso por las vías llega en torno a las 19.45 horas. «Deja a los viajeros a pie de estación. Luego tiene que cambiar de vía para dar paso al Cercanías. Mientras, llega el de Águilas… Es un ir y venir de trenes que a Mario le encanta desde que nació», relata su tío Juan Romera, un policía nacional jubilado.

El joven da toda clase de explicaciones mientras una mujer aparece arrastrando un carrito de la compra por el andén. Mira sigilosa las vías del tren y no puede evitar que una lágrima resbale por su mejilla. «¡Qué pena me da dejar de ver los trenes!» se lamenta Consuelo Plazas Musso. Recuerda en voz alta que nació en la estación del ferrocarril de La Hoya donde su padre, Antonio Plazas Just, era jefe de estación. «Todavía me acuerdo cuando pasaba el Catalán, el de Granada, el automotor, el Correo… Me montaba en el tren y me venía a Lorca a comprar. Mi padre me gritaba desde el andén que el tren estaba a punto de llegar y que lo iba a perder, mientras me pintaba los labios».

Años después, se vinieron a vivir a San Diego. «Iba con dos cubos y le pedía al maquinista que me diera agua caliente de la locomotora para echar la ropa sucia en jabón». Y luego se casó con su marido, Gonzalo. «Como no podía ser de otra forma nos fuimos de viaje de novios a Granada en el tren. Mi vida siempre ha estado ligada a las vías, a las estaciones, al ferrocarril». No ha querido dejar de ver el paso de los últimos convoyes antes de que se cierre la vía temporalmente. «Mi marido murió el año pasado. Con él, me gustaba venir a ver pasar los trenes. Hoy, me hubiera acompañado, seguro», se lamenta.

A grito pelado llama Juan Romera a un hombre que está sentado en el andén de enfrente. Cruza la vía y se une al grupo. «No os olvidéis que estamos viendo los últimos trenes circular por esta estación», cuenta. Antonio Alcázar era militar. Ahora pasa sus ratos libres viendo llegar y salir los trenes de la estación de Sutullena: «Vengo todos los días. Reconozco que los voy a echar mucho de menos».

Se arma cierto revuelo mientras ven a un joven que se acerca. «¡Hombre!, el que faltaba», afirman al unísono. Se trata de Víctor Hernández, «un verdadero forofo de los Talgo. El que más sabe de ellos», apunta Romera. «Me gustan y estoy al tanto de cualquier novedad sobre ellos», admite- Su abuelo le inculcó este amor por los trenes desde pequeño. Trabaja en la ONCE. Sus problemas de visión quizás le alejaron de lo que hubiera sido su profesión, maquinista, jefe de estación, mecánico… Habla de los Talgo con una pasión que sorprende. «Son los trenes más accesibles y eficientes», explica. Durante la pandemia intentaba escaparse para ver pasar los trenes. «De pequeño, cuando me buscaban, era fácil. Sabían que siempre estaba aquí», comenta.