La gala de los premios eWoman, organizados por LA OPINIÓN y Prensa Ibérica, buscan servir de motivación e inspiración a otras mujeres y fortalecer la imagen de la mujer de hoy, integrada en puestos profesionales de tendencia digital. Como referentes de emprendimiento y esfuerzo, tres grandes mujeres de la Región alzaron ayer su voz para contribuir a acabar con las dificultades con las que se encuentran en el ámbito profesional.

«Compromiso, implicación, vocación de servicio, humildad y sacrificio son las claves de nuestra primera ponente». Con estas palabras era introducida Olga García, directora territorial de Caixabank, por María Pina, conductora del evento. García, quien explicó que tuvo que desplazarse muy lejos de su casa para comenzar a trabajar, afirmó que «siempre me he considerado una privilegiada y he estado abierta y proactiva a todas las oportunidades que se me han abierto». Esto fue lo que la llevó a convertirse en la primera directora de la oficina principal de Cajamurcia en Murcia y, posteriormente con la fusión de éste con el SIP BMN,en la primera directora territorial.

Otro de los puntos que quiso destacar Olga García fue la importancia de contar con un buen equipo: «Yo hoy estoy aquí gracias a ellos. Hay que ser humilde y trabajar mucho la transversalidad», afirmó García. «Eso hace que las cosas sean más fáciles, sobre todo de cara a los clientes», añadió.

La segunda en tomar la palabra fue María José Bernal. La jefa de Desarrollo Empresarial del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) inició su intervención elogiando la importancia de este evento, ya que, dijo, con él se está poniendo en valor a las mujeres empresarias.

«Estas mujeres son referentes para las niñas que están estudiando y no saben qué hacer en un futuro», comentó, poniendo el foco en la repercusión que tiene en las niñas de hoy en día ver a distintas mujeres en puestos de poder que siempre han sido reservados a los hombres.

En este sentido, recordó cómo compañeras en el momento de formar una familia con hijos a su cargo renunciaban a su promoción profesional, mientras ellos seguían creciendo. Por esto, Bernal hizo hincapié en el reparto igualitario de las tareas del hogar y la familia para que las mujeres puedan seguir ascendiendo sin renunciar a nada. «Instamos a que todas las mujeres que tengan una idea no tengan miedo de ponerla en práctica y vengan a visitarnos al INFO para ayudarles a que se conviertan en grandes empresarias», concluyó.

La humorista y escritora murciana Raquel Sastre fue la encargada de cerrar la ronda de ponencias con una intervención que giró en torno a las dificultades de educar a un niño con necesidades especiales. Sastre tiene una niña de cinco años con el síndrome genético de Pheland-McDermid, una enfermedad que provoca trastornos del espectro del autismo (TEA), hipotonía, discapacidad intelectual, neurofibromatosis y distintas alteraciones en órganos como el cerebro, el riñón y el corazón.

«Cuando esto sucede, pasamos de ser madres a cuidadoras», afirmó, explicando que, en su caso, su marido, que es pediatra, ha continuado ejerciendo con normalidad, pero ella ha tenido que renunciar a su promoción profesional para poder dedicarle más tiempo a la pequeña.

Raquel Sastre hizo reflexionar al público preguntando cuántos de los presentes tenían hijos y cuántos de ellos tenían necesidades especiales. Nada sorprendida, resolvió que era la única en la sala. Así, hizo alusión a las dificultades a las que se enfrentan estos padres para educar a sus hijos en las cosas más cotidianas de la vida y agradeció al sistema murciano de salud la detección temprana de estos trastornos.