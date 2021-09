La Región de Murcia volverá a bailar. La mejoría de los datos de contagios de coronavirus ha llevado esta semana al Comité de Seguimiento Covid a dar un paso más para relajar las medidas de control y en esta ocasión los eventos multitudinarios son los que se van a ver beneficiados.

Desde esta semana los grandes eventos dejarán de tener un número máximo de asistentes.

Así, los actos multitudinarios como conciertos, además de congresos, seminarios, graduaciones, galas y eventos de empresas, no tendrán ya máximo de asistentes, aunque el aforo seguirá estando limitado al 75 por ciento de su capacidad.

Esta es una forma de seguir flexibilizando las medidas que se han puesto en marcha por la pandemia de coronavirus y recuperar poco a poco la normalidad al mantenerse la Región de Murcia en nivel de alerta 1-bajo.

Al mismo tiempo, en estos eventos no se tendrá que estar sentado como hasta ahora para mantener el metro y medio de distancia, ya que se elimina la obligatoriedad de mantener la distancia de seguridad con otras personas y se podrá volver a disfrutar de conciertos de pie siempre que el organizador presente un plan de contingencia a la Consejería de Salud.

La Feria de Septiembre no hace subir los casos Dos semanas después de que se haya celebrado la Feria de Septiembre de Murcia los contagios de covid en el municipio han registrado un descenso, según informaba ayer el alcalde, José Antonio Serrano, «lo que nos muestra que el trabajo de los técnicos y las medidas que pusimos en marcha han funcionado», ante lo que agradece el comportamiento «cívico» de los vecinos. En este sentido se pronunciaba también el vicealcalde de Murcia, Mario Gómez, quien señala que «es un ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien contra quienes nos decían de no celebrarla».

Un ejemplo de ello es el festival WARM, que ha organizado una serie de conciertos para la próxima semana en la ciudad de Murcia y dónde el público podrá estar de pie durante los directos haciendo uso de la mascarilla, aunque para ello deberá someterse a una prueba de antígenos 24 horas antes y presentar el pasaporte Covid de vacunación que demuestre que los asistentes han recibido la pauta completa que les otorga una mayor inmunidad.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, que ha informado de estas medidas junto al portavoz Covid, Jaime Pérez, ha vuelto a insistir en la necesidad de seguir cumpliendo con el uso de la mascarilla, ya que resulta fundamental para evitar los contagios.

La Región de Murcia sigue en nivel 1-bajo y por ello desde el pasado fin de semana ya no hay límite para reuniones de personas no convivientes (hasta hace unos días restringido a un máximo de 10) y tampoco se mantiene la limitación para encuentros de no convivientes entre las 2.00 y 6.00 de la madrugada, ampliándose también el horario de los establecimientos no esenciales hasta las 3.00 horas.

No obstante, Salud llama a ser prudentes, ya que el 90 por ciento de los contagios que hay actualmente tienen su origen en reuniones familiares y sociales, así como fiestas locales.

Salud irá cerrando los ‘vacunódromos’ en unas semanas

Los grandes puntos de vacunación masiva de la Región de Murcia tienen los días contados cuando más del 76 por ciento de la población ha recibido ya la pauta completa contra la covid. Por lo que Salud ha planteado que los mantendrá hasta mediados de octubre.

Para ello, el Servicio de Epidemiología ya está trabajando para planificar los centros de salud a los que se trasladará la vacunación contra la covid de las personas que aún no han recibido la vacuna, descartando el aprovecharlos para la gripe.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, explica que de la gripe se vacunará en centros de salud y consultorios, como se hace cada año, una campaña que en esta ocasión está previsto que arranque la última semana de octubre.