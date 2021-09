La Delegación del Gobierno en Murcia ha mandado un comunicado, a propósito de la llegada de más de 200 migrantes a las costas de la Región en las últimas horas, para recordar que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado seguirán luchando, con un compromiso total, contra las mafias que trafican y comprometen la vida de personas", así como que "el magnífico dispositivo estatal de rescate y auxilio de inmigrantes, formado por cientos de servidores públicos, sigue activo para salvar la vida a todos los que huyen del drama sociopolítico que viven en su país y garantizarles una atención digna de un Estado de Derecho como el nuestro

Así, desde el departamento de Vélez apuntan que "ponemos el foco y la atención en combatir estas mafias que trafican con seres humanos, no en estigmatizar a los inmigrantes, que hay que recordar que no son delincuentes y que al entrar de forma irregular en España cometen una infracción administrativa". "Lejos de abandonarlos a su suerte, se les proporciona toda la asistencia humanitaria, sanitaria y jurídica y se les ofrece la posibilidad de integrarse en el programa de acogida humanitaria de la Secretaría de Estado de Migraciones", subrayan las fuentes, a lo que añaden que "puesto que no están privados de libertad, pueden abandonar el recurso de acogida cuando voluntariamente lo consideren, sin perjuicio del procedimiento de orden de expulsión, que sigue su curso normal y, llegado el caso, se ejecuta".

Por eso, la Delegación quiere dar un "mensaje de tranquilidad, no generar alarma social y reiterar que no existe ningún incremento en las estadísticas de criminalidad como consecuencia de la llegada de inmigrantes", como sí consideran partidos como Vox.

Goteo de barcazas en 48 horas

Continúa el goteo de pateras: más de 200 migrantes alcanzaron las costas de la Región de Murcia desde el día de ayer. Una de las barcazas, de poca consistencia, alcanzó la playa de Bahía, en Mazarrón, desde África. Hoy, martes, de momento van siete barcas con un total de 85 personas. Han de sumarse a las nueve embarcaciones con 123 migrantes fueron interceptadas en las costas cartageneras ayer, lunes, indican desde el departamento de José Vélez. Todos ellos, a priori, en buen estado de salud y de nacionalidad argelina.

Cabe recordar que estos extranjeros no han cometido delito alguno, salvo entrar de forma irregular en España. Por tanto, a las 72 horas de llegar, pueden quedar libres. Entonces se les ofrece formar parte del programa de acogida del Ministerio de Migraciones, algo que pueden aceptar o declinar. Eso sí, se les hace a todos la prueba para ver si tienen coronavirus. El que dé positivo, va al hospital, mientras que sus compañeros de embarcación han de hacer cuarentena.