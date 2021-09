El 25 de septiembre se cumplen seis años desde la firma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mucho se comenta al respecto del efecto ralentizador del coronavirus para alcanzar esas metas. Los últimos datos disponibles actualmente todavía recogen parcialmente el impacto de la covid en la economía familiar.

No obstante, la consultora AIS Group, cocreadora junto con Esri España y el Observatorio de la Sostenibilidad de la herramienta ODS Maps, para la medición del desempeño de los territorios respecto a estas metas, con motivo del aniversario, ha querido ver qué está ocurriendo en España con algunas variables que intervienen el grado de avance hacia el ODS 1, el relativo a la erradicación de la pobreza. Para ello ha seleccionado de ODS Maps el porcentaje de hogares que sufre carencia material severa.

En la Región de Murcia, los datos del 2020 reflejan que el porcentaje de hogares con carencia material severa ha aumentado, pasando de un 3,7% en 2019 a un 7,1%. Además, cerca de un 12,9% de las familias tenía el año pasado dificultades para lograr mantener la casa a una temperatura conveniente, uno de los criterios que denotan este escenario de carencia, frente al 5,2% de 2019.

A nivel nacional, algo más de 1,3 millones de hogares españoles sufren carencia material severa. Se trata de hogares donde se dan al menos cuatro situaciones como no poder comer carne o pescado cada dos días, no poder mantener en la vivienda una temperatura óptima, no poder permitirse disponer de automóvil, teléfono o una lavadora, entre otros.

La llegada del coronavirus ha roto con los buenos resultados que venían teniendo comunidades como Baleares, Extremadura y Murcia hasta 2019. Los datos de 2020 las sitúan como la cuarta, quinta y sexta comunidad con el porcentaje más alto, con un 8%, 7,6% y un 7%, respectivamente. Destaca el ascenso también en el 2020 de hasta el 12% en Canarias, el 10% en la Comunidad Valenciana y el 8% en Andalucía.

En cuanto al tema al suministro eléctrico, cerca de un 11% de las familias tenía el año pasado dificultades para lograr mantener la casa a una temperatura conveniente, frente al 7,6% de 2019. Son unos 2 millones de familias, mientras que un año antes no llegaban al millón y medio. Un tema preocupante ante el elevado precio actual de la luz.

El porcentaje más alto se daba en Canarias y Baleares, que rozaban el 20%, Extremadura (13,7%) y las comunidades levantinas (13,5%). No obstante, dado que los datos 2020 no son definitivos, veamos cuál estaba siendo la evolución desde 2015.

En este aspecto, la Comunidad Valenciana es la región con un mejor desempeño. El volumen de familias que experimentaban esta dificultad para mantener una temperatura adecuada en sus hogares había caído desde el 17% en 2015 al 5% en 2019.

Galicia y Murcia son las otras dos regiones con mayor grado de avance a este respecto, habiendo reducido su porcentaje entre 8 y 9 porcentuales en esos años.

En el otro extremo están otras cinco comunidades, donde los hogares en esta situación habían aumentado a lo largo de los últimos años. Destaca el caso de Navarra, cuyo porcentaje había pasado del 2,3% en 2015 al 9% en 2019. Si bien, las regiones con mayor densidad de familias haciendo frente a esta adversidad en 2019 eran Castilla - La Mancha (12,7%), Extremadura (11,6%) y Andalucía (9,5%).