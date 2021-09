Los sindicatos CCOO, UGT y USO han acordado convocar concentraciones de protesta por el bloqueo del convenio colectivo del transporte urbano. Según explican estas fuerzas sindicales, este convenio esta caducado desde diciembre de 2019 «y no existe predisposición por parte del sector empresarial para su renovación», indicaron ayer a través de un comunicado.

La primera de las manifestaciones tendrá lugar el día 30 de septiembre, de 9:00 horas a 11:00 horas frente al Ayuntamiento de Murcia, la segunda será el 7 de octubre frente al Ayuntamiento de Cartagena.

Según el delegado de USO-Región de Murcia, Francisco Tomás Múñoz, si tras las concentraciones «no hubiese un acuerdo entre las partes, se valorará entre los sindicatos la convocatoria de una huelga regional del transporte urbano».

En la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio de Urbanos, CCOO, UGT y USO han propuesto la subida del salario base a 1.435 euros a partir del 1 de enero de 2022 y el pago de atrasos con carácter retroactivo, todo lo que supere el 3% y el 1,5% el IPC nacional, respectivamente.

Desde estos sindicatos insisten en que «son un servicio esencial y en los momentos más duros de pandemia han estado para todo, pero ahora se les ha dejado olvidados».

Tras conocer el calendario de movilizaciones, los representantes de las empresas acordaron con los sindicatos reanudar las conversaciones la próxima semana, aunque no quisieran especificar el día. «Hasta que no les dijimos que organizaríamos movilizaciones sólo nos respondían con evasivas, y nos emplazaban a hablar el año que viene», afirma el delegado de USO, que espera «no tener que llegar a la huelga; creo que no estamos pidiendo nada del otro mundo, menos es imposible».