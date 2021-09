Cuando sólo queda una semana para que los trenes dejen de circular por la línea de Cercanías entre Alcantarilla y Águilas, los detractores del cierre total y del plan alternativo propuesto por Adif no dejan de crecer. Uno de los últimos colectivos en sumarse al descontento general ha sido el de las personas discapacitadas de la Región de Murcia, tras conocer que la alternativa del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias a la circulación de trenes son autobuses no inclusivos. El plan alternativo de transporte propuesto por Adif no incluirá ningún transporte por carretera adaptado a las personas que tienen que desplazarse en silla de ruedas, tal y como viene especificado en la propia web de Renfe, en la que se indica, en el apartado ‘Información importante para los viajeros’ que «los autobuses que prestarán servicio no son accesibles para silla de ruedas».

Fuentes de Renfe confirmaron ayer a esta Redacción este extremo y explicaron que ya se informó de todo, incluidas las limitaciones, desde el primer momento y con total transparencia. A la pregunta de si valoran la posibilidad de incorporar en un futuro la incorporación de un transporte más inclusivo, estas fuentes respondieron que en principio no tienen previsto hacerlo.

Esta decisión ha generado la indignación de la presidenta de la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famfif/Cocemfe), Carmen Gil. «Es tremendo, ¿es que no somos personas?», se pregunta la presidenta que ha asegurado que contactará con Adif para trasladar, no sólo el descontento del colectivo, sino también con la intención de «explicarles cuál es la realidad de las personas con movilidad reducida».

"Desde el principio sólo hemos encontrado incomprensión por parte de Adif", señalan desde Sin Barreras

Para Gil, «esto no es admisible, es una clara discriminación hacia el colectivo de las personas con discapacidad». «¿Es que nuestro colectivo no viaja, van a dejarlo fuera, excluido del resto de la sociedad?», se pregunta la presidenta que también anuncia que llevará este asunto a la próxima Comisión de Accesibilidad de la Federación y que denunciará estos hechos tanto a la Comunidad Autonómica como ante la Delegación del Gobierno, «donde corresponda y sea necesario, porque estamos hablando de una discriminación por razón de discapacidad, que una sociedad como la nuestra no se puede permitir», insistió.

A quien no le ha sorprendido la actitud de Adif hacia las personas con discapacidad ha sido a Mariano Manzanares, vocal del colectivo Sin Barreras de Alcantarilla, que explica que el problema de la falta de accesibilidad viene de largo. «Sólo nos hemos encontrado incomprensión desde el principio, los propios trenes no son accesibles, y con esta solución de autobuses, pues no encontramos con la misma falta de sensibilidad», señala Manzanares. «Sólo reclamamos los mismos derechos que cualquier otra persona», recuerda.

Otras de las limitaciones en este plan alternativo será la no admisión de billetes con tarifa de grupo y que no estará permitido el transporte de animales de compañía ni las bicicletas.

Fuentes de Renfe indican que se informó de todas las limitaciones desde el primer momento

En cuanto al plan, principalmente se realizará por carretera entre la estación del Carmen de Murcia, la de Lorca Sutullena y la de Águilas. Las horas de salida de los autobuses se adaptarán a la hora oficial de salida de los trenes. Se establecerán dos servicios de autobuses en ambos sentidos, uno semidirecto, con paradas en Alhama de Murcia, Totana y Lorca y otro estacional con paradas en todas las estaciones de su recorrido.

Según se informa desde la página de Renfe, el servicio entre Lorca y Águilas se realizará con un bus estacional con parada en todas las estaciones del recorrido (Puerto Lumbreras, Almendricos, Pulpí, Jaravía, Águilas El Labradorcico y Águilas).

En cuanto a los servicios de Larga Distancia, se establece un operativo especial para el Intercity Barcelona-Lorca, con servicio alternativo por carretera entre El Carmen en Murcia y Lorca Sutullena en ambos sentidos, con paradas en Alhama, Totana y Lorca. El Intercity Madrid-Águilas (que circula los viernes en un sentido y los domingos en el otro) cuenta con un servicio alternativo por carretera entre Murcia y Águilas también con paradas en Alhama, Totana y Lorca Sutullena.