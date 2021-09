La Mesa de la Asamblea ha rechazado hoy una propuesta de resolución del Grupo Socialista en la que instaba al Consejo de Gobierno a que iniciara el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a la Plataforma Pro-soterramiento. Fuentes del Gobierno regional explicaron a esta Redacción que no se ha rechazado nada, sino que no ha admitido a trámite «por no ser objeto de este debate; por no tener nada que ver con el asunto del Debate Monográfico que era ‘Situación del ferrocarril de la Región de Murcia’» y recuerdan que el Grupo Socialista puede presentar cuando estime oportuno la propuesta para debatirse como moción. Estas fuentes autonómicas también destacan que la Mesa de la Asamblea "ha admitido las otras 73 propuestas, únicamente ésta se ha quedado fuera", por no ajustarse al tema tratado de manera directa.

En su momento, el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, pidió en marzo al Gobierno Regional que otorgue a la Plataforma Pro Soterramiento la Medalla de Oro de la Región de Murcia "por su compromiso cívico y lucha incansable durante más de 30 años" y anunció entonces que su Grupo había presentado una moción en la Asamblea Regional solicitando al Gobierno de López Miras la concesión de la más alta distinción regional a esta plataforma. Conesa puso en valor la gran labor realizada por el colectivo vecinal de la Plataforma Pro Soterramiento en su lucha constante y continuada a lo largo de los años. “Si hay alguien que reúne todos los requisitos para recibir tan alta mención son, sin duda, todas las personas que forman la plataforma, especialmente ‘las mujeres del soterramiento’”.

Cabe recordar que el Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó en julio, con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista, Ciudadanos y Podemos y en contra del Grupo Municipal Popular y de Vox, que se iniciara el expediente de concesión de la Medalla de Oro del municipio de Murcia a la Plataforma Pro Soterramiento.