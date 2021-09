Si existía alguna duda de que José Vélez es el candidato respaldado por el aparato socialista en Madrid y en la Región, él mismo se encargó ayer de despejarla con una puesta en escena, en la sede del PSOE regional en calle Princesa, llena de pesos pesados. Allí anunció oficialmente su candidatura a la secretaría general de su partido. A la cita, acudieron el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano; el vicesecretario general del PSRM, Francisco Lucas; la diputada en el Congreso, Marisol Sánchez, o el secretario general de Cartagena, Manuel Torres, entre otros altos cargos del PSOE.

Tras el anuncio de que luchará por el liderazgo del PSOE en las primarias del próximo 20 de noviembre, Vélez desplegó toda una declaración de intenciones: «No habrá confusión, el camino a emprender es cierto y seguro. Si soy elegido, contaré con los más de 5.000 militantes del PSOE para conseguir un partido más fuerte y más unido», prometió ya en clave casi electoral. «Defenderemos los intereses de la Región; los murcianos nos necesitan más que nunca para romper la estructura de poderes e intereses y el estancamiento político y moral que ha generado el PP», señaló Vélez, que confió en tener la «la fuerza suficiente para combatir las políticas populares que han arrasado la Región desde hace mas de 26 años». «No me temblará el pulso», prometió en relación a acabar con los «intereses ilegítimos de unos pocos, que han condicionado las decisiones más importantes en esta Comunidad».

El objetivo del proyecto de Vélez será impulsar la gestión del partido «para conseguir cambiar esta Región; evidentemente, Conesa ha hecho una gran labor, que nadie olvide que ganó unas elecciones después de 26 años, pero ahora estamos en un nuevo momento, y desde luego, queremos trabajar con ilusiones renovadas, con fuerza y con certidumbre».

Vélez sacó pecho de su experiencia municipalista (15 años como concejal en Calasparra y 6 como alcalde). «Ahí aprendí lo más importante de un político: la cercanía, la sencillez, la humildad, estar en la calle, implicarse en cada uno de los problemas de los vecinos como si fuesen propios», destacó.

No despeja dudas

El todavía delegado del Gobierno no pudo o no quiso responder a los principales interrogantes que quedan por resolver: Si será o no cabeza de lista en las próximas elecciones a la presidencia de la Comunidad, o si se mantendrá al frente de la Delegación del Gobierno. «Tomaré la mejor decisión para la Región, cuando llegue el momento», se limitó a responder. Preguntado por la posible competencia en las primarias en el caso de que surgiera algún candidato del entorno de la anterior secretaria general, María González Veracruz, el que fuera alcalde de Calasparra respondió que su propuesta busca el apoyo y la integración de todos los militantes socialistas. «Se pueden presentar más de 5.000 compañeros y compañeras, pueden hacerlo, éste es un partido democrático y la libertad interna es absoluta», afirmó. Tampoco aclaró quién ocupará la portavocía en la Asamblea, cuestión que sigue en el aire.