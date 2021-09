Agentes de toda España pertenecientes a la Asociación Justicia Salarial Policial (Jusapol), entre ellos dos centenares de la Región de Murcia, se concentran hoy frente al Ministerio del Interior para clamar por la equiparación salarial real y absoluta de Policía Nacional y Guardia Civil con otros cuerpos, como los Mossos, que cobran más que ellos.

Una de las señas de identidad tanto de Jupol (de la Policía Nacional) como de Jucil (de la Benemérita) es la insistencia en luchar por una equiparación salarial real con las policías autonómicas. 'Prohibido rendirse', se lee en un vehículo. 'En esta familia nadie lucha solo' es otro de los lemas de la concentración.

"Hoy volvemos a concentrarnos frente al Ministerio porque la equiparación no existe. Y seguiremos haciéndolo", afirman desde Jusapol Murcia. "Dicen que estamos ya equiparados, pero no es cierto, que no te engañen", apuntan desde Jucil.