He aprovechado una intervención en el debate de una ley, para hablar brevemente del MarMenor, le he pedido un minuto a la Presidenta y me lo ha concedido. A partir de ahi desde la bancada del Pp, gritos, voces, hooliganismo, y algún q otro energúmeno perdiendo los papeles. Triste pic.twitter.com/2PnNZvsAFu