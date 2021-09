Una docena de altos cargos del PSRM-PSOE acompañaron ayer a Diego Conesa durante el anuncio oficial de su renuncia a presentarse a la reelección para la Secretaría General en las próximas primarias del partido, cuyo proceso arrancará en octubre y se alargará hasta el próximo 5 de diciembre, cuando se conocerá la nueva dirección general de la Región.

«Los últimos cuatro años han sido muy duros. He sentido ataques furibundos, no solo políticos sino también personales y familiares que superan cualquier línea roja que se pueda cruzar en política», explicó ayer en la sede socialista de la calle Princesa, en un contacto con los medios en el que no se admitieron preguntas.

Quienes no estuvieron arropando ayer al que seguirá siendo secretario general hasta que se renueve la organización fueron el alcalde de Lorca, Diego José Mateos; la regidora de Santomera, Inma Sánchez; y la primera edil de Águilas, Mari Carmen Moreno. Esta manifestó en redes sociales su «respeto y apoyo absoluto» a la decisión y recordó que Conesa ganó las elecciones autonómicas de 2019, aunque no consiguió formar gobierno, y que esa victoria fue la primera del PSOE en más de 20 años en la Región de Murcia.

Miras confía en que el sustituto de Conesa esté «pendiente» de la Región El presidente del Gobierno regional de Murcia, Fernando López Miras, mostró ayer que confianza en que «el nuevo secretario general del PSRM-PSOE priorice los intereses de la Región frente a los dirigentes estatales socialistas». Después del anuncio el lunes del aún líder del PSOE en la Región, Diego Conesa, de que no optará a la reelección del cargo, López Miras le echó en cara que haya demostrado «estar más pendiente» de Sánchez que de la Región de Murcia. El jefe del Ejecutivo autonómico, que hizo estas declaraciones antes de la entrada a la misa en la Catedral ayer en honor a la Virgen de la Fuensanta, no se pronunció sobre el peso que la fallida moción de censura ha tenido sobre la decisión de Diego Conesa. No obstante, sí que acusó al exalcalde de Alhama de Murcia de «ponerse del lado del PSOE y de Pedro Sánchez» cada vez que el Gobierno de España ha «perjudicado a la comunidad con temas como el Trasvase Tajo-Segura, la financiación autonómica, las infraestructuras o el Mar Menor».

Quien tampoco estuvo presente fue el delegado del Gobierno, José Vélez, a quien muchos señalan como el sucesor de Conesa al cargo de la Secretaría General. Vélez no apareció en la foto ayer, aunque sí trasladó a través de redes sociales su intención de contar con Diego Conesa para seguir trabajando «por la Región que nos merecemos».

Un paso al lado tras cuatro años

El todavía secretario general del PSRM-PSOE destacó que durante su carrera política se ha «entregado en cuerpo y alma por los murcianos, anteponiendo los intereses generales de quienes viven en la Región por encima de cualquier interés personal».

Las grandes ausencias en su anuncio oficial fueron las de Vélez y los alcaldes de Lorca, Águilas y Santomera

Tras cuatro años al frente de los socialistas murcianos, Conesa da un paso al lado garantizando que ha dado «cuanto tenía para hacer una Región, a través de un partido útil y centrado, y para servir a sus 45 municipios». Además, subrayó que así lo seguiré haciendo «siempre».

En cuanto a la posibilidad de continuar como portavoz en la Asamblea, el socialista aseguró que «el PSOE es un partido serio, riguroso y respetuoso con los procedimientos». Deslizó que cuando concluya el congreso y se conozca la nueva dirección se pondrá a disposición del partido y de la nueva dirección general.

Elegido por la militancia

A pesar de no haber aclarado el motivo de su decisión, la moción de censura se perfila como la causa principal y a la que se achaca su desgaste político de los últimos meses. Cabe destacar que durante la visita al Mar Menor de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, esta no se reunió en ningún momento con Diego Conesa, que tampoco formó parte de la comitiva que la acompañó.

El todavía líder del PSRM asegura que su partido es el «único proyecto alternativo a la derecha corrupta»

No obstante, el que fuera alcalde de Alhama de Murcia y delegado del Gobierno, presumió de tener el honor «de ser el primer militante de la federación que accedía a la Secretaría General del partido socialista por votación directa» de todos sus compañeros.

Finalmente, advirtió de que el del PSOE es «el único proyecto alternativo a esta derecha corrupta y a esta extrema derecha tóxica que creen que la Región es su cortijo».