El próximo 5 de diciembre el PSOE murciano elegirá a su nuevo secretario general, que no será Diego Conesa. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista abandona tras denunciar que el PP ha taspasado "líneas rojas personales" con "denuncias infundadas y falsas" y asegurando que iba a seguir en los próximos meses con su "burdo linchamiento" contra él y contra su familia.

¿Cómo se encuentra?

Voy tomando oxígeno y respirando mejor.

¿Por qué no podía respirar?

Porque sabía que debía de hacer algo, aunque fuese distinto y disruptivo, para demostrar que todos no somos iguales. Hay cuestiones personales y líneas rojas que no se pueden pasar. A la política se viene a servir al interés general, se puede trabajar y colaborar por un fin de muchas formas distintas a aferrarse a un sillón. Por encima de todo está el interés de la Región y del partido, gracias al cual he podido representar unos ideales y unos valores en las instituciones.

¿De qué líneas rojas estamos hablando?

Personales, denuncias infundadas y falsas, metiendo a mi mujer y al buen nombre del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Me duelen hechos como el que viví en la confirmación de mis hijos y, sobre todo, el escenario que el PP estaba dispuesto a plantear en los próximos meses contra mí y contra mi dignidad en lo judicial. Yo tengo más dignidad y más respeto por la Justicia y por las instituciones en un bolsillo que todo lo que pesa el cuerpo de algunos dirigentes del Partido Popular.

Su familia lo habrá pasado mal, ¿le pidió su mujer que lo dejara?

Para nada, siempre me ha apoyado. El mismo apoyo que he sentido por parte de mi partido, pero tengo la libertad para elegir y no me da la gana que un partido corrupto, corrompido y podrido como el Partido Popular quiera manchar aún más mi nombre en los próximos meses.

¿Qué espera que iba o va a pasar en los próximos meses?

El PP iba a seguir su burdo linchamiento contra mí y contra mi familia.

Creerán que han podido con usted. Si querían que se fuera, lo han conseguido.

Quien ha sufrido la derrota es la democracia de la Región de Murcia. El cambio por higiene democrática no se pudo llevar a cabo ni por las urnas ni por procedimientos democráticos por el PP, que ha mancillado la imagen de nuestra Comunidad. Ha hecho lo que no sería capaz de hacer en ningún otro sitio. El PP de López Miras ha convertido San Esteban y la Asamblea Regional en un estanque corrompido de peces muertos.

A esta deriva judicial de la política murciana se refería usted cuando hablaba de "ataques furibundos" en su carta de despedida.

En política se está preparado para recibir casi cualquier tipo de ataque de la oposición, y más sabiendo cómo se las gasta el PP en esta Región, pero nadie está preparado para la confrontación familiar. Por ahí no paso. El respeto a la familia hay que tenerlo, así como a las instituciones.

¿Le preocupan los casos abiertos que tiene con la Justicia?

Estoy tranquilo y, simplemente, a la espera de que se archiven. Lo que no voy a hacer es seguirle el juego a algunos y a este Partido Popular corrupto que quiere enfangar para hacer creer que todos somos iguales.

El PP ha seguido atacándole tras conocer su salida. ¿Le ha sorprendido?

Es la demostración de la falta de cateogoría del PP de López Miras. Me entristece porque también hay buena gente en el Partido Popular, buenos alcaldes y buenos concejales. Se puede ser conservador y tener principios, por eso no entiendo que nadie se rebele ante un partido sin escrúpulos. Me apena por un sector importante de esta Región. El PP era un partido de Gobierno y ahora ni gobierna ni gestiona.

¿Se esperaba que fuera tan dura la primera linea de la política?

Cuando tomé posesión como alcalde de Alhama, con mi familia enfrente, sentí dolor y bochorno cuando el PP votó a favor de IU con tal de que yo no saliera elegido. Han hecho todo, hasta comprar voluntades, con tal de que no hubiera un cambio de Gobierno. Son un partido sin alma, sin principios y con el único objetivo de comprar a quien haya que comprar.

¿Y ha sido duro intentar poner orden en casa, en la sede de Princesa?

Ha sido un honor y un placer. Estos cuatro años de gestión me enorgullecen. Hemos ganado en 29 de los 45 municipios y hemos dotado al PSRM de una mentalidad ganadora y municipalista. Estoy agradecido también por los cambios que hemos siguido haciendo que no se ven. Será el partido que traerá la higiene democrática a esta Región.

¿Además del PP, algún otro actor ha cruzado esas líneas rojas durante los últimos dos años?

Se han podido cruzar por parte de individuos que no son ni buenas personas ni buenos compañeros. Entonces se actuó por los cauces y procedimientos establecidos en el partido.

¿Habla por alguna persona concreta, con expediente abierto de expulsión?

No, simplemente estoy hablando de las responsabilidades y lo que nos exige la militancia socialista, que no es otra cosa que respetar los órganos y las decisiones del partido, así como los espacios de debate y de diálogo. Quien tenga un proyecto alternativo al que yo he liderado, ahora tiene la oportunidad de ofrecerlo.

Abandona la secretaría general. ¿Tampoco se presentará a las primarias?

Tengo mi acta de diputado hasta 2023 y ahora me pongo a disposición de mi partido para lo que se considere mejor. Lo que decida mi dirección, así lo acataré. Esa es mi forma de demostrar el respeto a la función de los partidos que ahora ha corrompido el PP comprando voluntades y acabando con su representación en la Asamblea Regional. Si lo que se decide es que dé un paso adicional, no tengo ningún problema en volver a mi despacho profesional, donde estuve 17 años antes de los seis que he estado en la gestión pública y con sueldo público.

¿Está relacionada la moción de censura con su salida? ¿Fue un error?

La moción de censura llevaba 23 firmas, mayoría absoluta. Cuatro de ellas fueron compradas por el PP. Tenemos un presidente del Gobierno tránsfuga, una vicepresidenta tránsfuga, un presidente de la Asamblea tránsfuga, una consejera tránsfuga y un grupo parlamentario secuestrado y dirigido por un tránsfuga. Si esas cuatro personas hubieran cumplido lo que firmaron y hubieran tenido palaba y honor, hubiéramos disfrutado de la regeneración que necesitaba la Región.

El error fue entonces presentar una moción sin tener todas las firmas atadas.

Las firmas están hechas. Se dejaron mancillar por el Partido Popular y ahora la Región de Murcia es vista en el resto de España como una ciénaga de corrupción.

¿Siente que tiene el respaldo de su partido en estos momentos?

Tengo los dos respaldos más importantes. Por un lado, el de la militancia, que me ha demostrado respeto y cariño durante todo este tiempo y especialmente en estos días; y, por otro lado, tengo el apoyo y el respaldo de mi partido y el de mi secretario general y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

¿Ha hablado con él?

Hablo periódicamente con él y me enorgullece que me diga que soy un tío leal, honesto y un compañero trabajador. Respeta y respalda la decisión que he tomado.

Se habla de José Vélez como futuro secretario general. ¿Sabe usted algo? Ayer no estuvo a su lado cuando anunció su despedida ante la prensa.

Primero me gustaría decir que José Vélez estaba en Madrid ayer. Mi relación con él trasciende lo político: es una extraordinaria persona y mejor socialista.

¿Entonces le gustaría que fuera el nuevo secretario general?

He tomado esta decisión con tiempo suficiente para que, hasta el 4 de octubre, cualquier socialista con proyecto para el partido se pueda presentar. Lo tiene muy fácil. Voy a respetar esos tiempos y, como militante, votaré por aquella candidatura que apueste por un proyecto con mentalidad ganadora, municipalista, que busque fortalecer las Juventudes Socialistas, asi como nuestra agenda ecologista y feminista. Debemos seguir poniendo en valor nuestros servicios públicos, la ética y la transparencia, e impulsar todo el trabajo realizado en estos últimos dos años para la escuela de formación.

Entonces no tiene un nombre en la cabeza.

Solo puedo decir que yo fui el primer secretario socialista elegido por la militancia en la Región. Quien tenga esa fuerza, tendrá la posibilidad. Mi voto valdrá lo mismo que el de cualquier otro militante.

Antes de habló de tomar oxígeno. ¿Podríamos verle volver con más fuerza?

Me reafirmo en lo que ya le he trasladado a la militancia. Lo que hago es no optar a la reelección como secretario general cuando tenía la seguridad y la certeza de que la inmensa mayoría de militantes contaban con que siguiera.

Queda lejos la imagen del PSOE de 2019, cuando rozó el poder tras el 26M. ¿Qué ha pasado?

El PSOE ganó las elecciones y mi sentido de responsabilidad, de Región y de hacer cosas no pudo materializarse porque Ciudadanos no apostó por el cambio y la regeneración. En su lugar, no le importó recibir el apoyo de la extrema derecha. Yo siempre he antepuesto el interés general y el llegar a acuerdos a hacer una oposición frontal, crispada y sin soluciones. Por eso ofrecí hasta once pactos de Región y sacamos adelante la Ley de Protección del Mar Menor, que incumple sistemáticamente el Gobierno regional.