El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha confiado este martes en que el nuevo secretario general del PSRM-PSOE priorice los intereses de la Región de Murcia frente a los de los dirigentes estatales socialistas.

Un día después de que el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, anunciara que no optará a la reelección del cargo, López Miras ha eludido opinar sobre la decisión del líder socialista, pero sí ha lamentado que haya demostrado, junto al resto de la dirección regional, estar "más pendientes" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que de la comunidad.

"Han priorizado lo que le mandaba su jefe desde Madrid sobre los intereses de la Región de Murcia", ha afirmado el presidente de la comunidad antes de asistir a la misa en honor de la Virgen de la Fuensanta en la catedral de Murcia.

En su opinión, Conesa se ha "puesto del lado" del PSOE y de Sánchez cada vez que el Gobierno ha "perjudicado" a la comunidad en temas como el Trasvase Tajo-Segura, la financiación autonómica, las infraestructuras o el Mar Menor.

En este sentido, López Miras ha exigido a Sánchez que cree una mesa bilateral entre el Estado y la comunidad para abordar estos asuntos, especialmente el del Mar Menor, para que "no den más vueltas", no "den más largas", no mareen "más la perdiz" y "no pasarnos más la pelota unos a otros".

En su opinión, esta reunión entre ambas administraciones abordaría problemas y cuestiones de estado "más urgentes" que las que tratarán esta semana el Gobierno central y la Generalitat catalana, al tiempo que ha mostrado su incomprensión sobre por qué el ejecutivo español está "en manos de independentistas".

Respecto a las críticas del sector del ocio nocturno, que considera insuficiente abrir el interior de sus locales con restricciones como consumir solo en sentados y no permitir el baile, López Miras ha incidido en que continuarán flexibilizando las medidas si sigue mejorando la incidencia acumulada por covid.

Finalmente, el presidente de la comunidad ha adelantado que pedirá a la virgen de la Fuensanta para que los murcianos "puedan cumplir sus sueños en la mejor tierra del mundo" y para que "dé acierto" a las decisiones que adopta su ejecutivo, como las hechas para frenar la pandemia.