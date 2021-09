Bares de copas y discotecas volverán a abrir sus interiores. El Comité de Seguimiento Covid ha decidido en su reunión de este lunes suavizar las medidas al sector tras analizar los datos de contagios en la Región de Murcia de la última semana.

Así, no se podrá dar servicio en barra, pero sí en mesas donde no podrá haber más de seis no convivientes. Además, deberán ajustarse al horario actual, por lo que deberán cerrar a las 2 de la madrugada.

Del mismo modo, estará prohibido bailar, así como permanecer de pie en el interior de estos locales.

La tendencia descendente de la quinta ola, que ya toca suelo, y las recomendaciones de los expertos ha llevado al Gobierno regional a tomar la medida que los dueños de bares y discotecas llevan pidiendo desde hace semanas, un cierre que ha estado a punto de sacar al sector a la calle y en la que ha tenido que intervenir la patronal murciana Croem.

Fue a principios de julio cuando el Ejecutivo murciano decidió cerrar el interior del ocio nocturno al dispararse los casos entre jóvenes y al detectarse varios brotes en discotecas de Los Alcázares y La Manga, a los que se sumaron los contagios de los estudiantes que viajaron de fin de curso a Mallorca, y los que se originaron en varias bodas.

En ese momento, desde la Consejería de Salud justificaban esta decisión en que los contagios de covid se concentraban en la población de entre 15 y 29 años (un 50,5 por ciento) y su origen estaba en espacios de ocio, locales nocturnos y celebraciones.

Desde la patronal hostelera Hoytu insisten en que el sector del ocio nocturno ha cerrado casi el 30 por ciento de sus establecimientos desde que comenzó la pandemia, lo que supone 150 empresas cerradas y unos 800 trabajadores sin empleo. "Desde entonces estos negocios han perdido el 80 por ciento de sus ventas, lo que supone la pérdida de unos 110 millones de euros", indica su presidente, Jesús Jiménez.

El sector del ocio nocturno ha estado completamente cerrado un total de doce meses desde que se inició la pandemia de coronavirus en marzo de 2020, a lo que hay que sumar las pasadas Navidades cerca de un mes abriendo solo hasta las 18.00 horas y ya casi dos meses con los interiores cerrados. Por lo que la decisión de este lunes supone un alivio para los dueños de cientos de establecimientos.