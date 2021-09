Diez personas mueren cada día en España por suicidio (125 al año en la Región de Murcia) pero la gran mayoría no aparecen en los medios de comunicación. Cuando sí informan de un suicidio los periodistas se ven asaltados de muchas dudas sobre cómo abordar una muerte tan trágica y compleja, y a veces caen en el sensacionalismo o no contextualizan bien la noticia. Para arrojar luz sobre este tema, el pasado viernes se celebró en Murcia la I Jornada sobre Psicología y Suicidio ‘Tratamiento del suicidio en los medios de comunicación’, organizada por el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia y el diario LA OPINIÓN, en colaboración con la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de Murcia.

Durante el evento, que fue moderado por la periodista Carmen Castelo, intervinieron en una mesa de expertos Esther Nevado, concejala de Salud y Transformación Digital; Delia Topham, presidenta de la Federación Murcia de Salud Mental; Pilar Martín, vicedecana del Colegio Oficial de Psicología; y Arturo Andreu, decano del Colegio de Periodistas de la Región de Murcia.

Nevado afirmó que «tristemente la realidad del suicidio existe y muchas veces las personas suicidas arrastran problemas de salud mental, mientras vemos que hacen falta recursos para prevenir estas situaciones». La concejala aseguró que en la mayoría de casos el bienestar depende de la disponibilidad económica, y al respecto comentó que Murcia es la región con un mayor porcentaje de personas que no pueden acceder a una consulta privada de salud mental por dificultades económicas. Nevado subrayó que en los suicidios influyen factores como la falta de vivienda, la precariedad social y laboral, y una sociedad muy competitiva. «Las administraciones públicas tenemos una responsabilidad fundamental para que la sociedad sea más empática y humana», añadió.

Topham presentó un vídeo de su Federación, que ha sido seleccionado en un certamen internacional, en el que se recuerda que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España y en el que una persona que intentó suicidarse dice: «Yo no quería matarme, sólo dejar de sufrir».

Topham incidió en que los medios de comunicación «son el cuarto pilar de la sociedad de bienestar y son muy importantes en la prevención de intentos suicidas, por lo que deben dar una información responsable». Señaló que hasta ahora se ha dado poca importancia al suicidio al considerarlo un tema tabú y habló de mitos erróneos, como que es hereditario o que sólo se suicidan personas con problemas de salud mental.

Además, aseveró que publicar noticias sobre suicidios no debe provocar un efecto llamada «si se habla con rigor, respeto y sin sensacionalismo. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante y deben informar de manera adecuada y sin alarmismo». Topham abogó por realizar campañas públicas sobre prevención del suicidio e hizo tres reivindicaciones: un plan de prevención de conductas suicidas, un teléfono de 3 cifras para las personas en riesgo y más inversión en este asunto por parte de las administraciones públicas.

Guías para periodistas

Pilar Martín indicó que el suicidio «es una de las muertes más desoladoras que hay y la causa última sólo puede entenderse cuando se padece, pues el suicidio no se elige». También apunto que el suicidio es una emergencia social y que durante la pandemia han aumentado un 200% los intentos suicidas, por lo que el personal de salud mental está desbordado.

Sobre los medios de comunicación, Martín dijo que «leer una información correcta puede hacer a una persona desistir de suicidarse» y explicó que las guías para periodistas «hablan de tener siempre en cuenta a los familiares y allegados, y de aprovechar la oportunidad para educar y prevenir a la población y para que este tema no sea tabú. También hay que considerar a los periodistas como personas vulnerables».

«Informar contribuye a alertar sobre las señales de advertencia en las conductas suicidas», agregó Martín, quien señaló que el Colegio de Psicología dispone de un grupo profesional de prevención de suicidios.

Por su parte, Andreu afirmó que el suicidio es el mayor problema de salud pública en Europa y que la pandemia ha disparado las tentativas de suicidio. Sobre los medios de comunicación, subrayó que los periodistas deben estar formados para difundir de manera responsable noticias sobre suicidios, e hizo alusión a una guía de recomendaciones en la que han participado los Colegios de Periodistas de España, entre ellos el de Murcia.

Al respecto, Andreu dijo que «hay que informar de los suicidios, pero con responsabilidad y respetando a la víctima y a todo su entorno», cuidar el lenguaje, huir del sensacionalismo y la morbosidad, sobre todo cuando están implicadas personas famosas, evitar los juicios de valor y contextualizar las informaciones. Recomendó acudir a fuentes que sean fiables e informar con enfoques positivos de casos de superación para dar esperanza.

«En los casos de suicidio tendemos a poner el micrófono al primero que pasa por allí y hay que tener en cuenta que no valen todas las fuentes. Yo lo he pasado muy mal como periodista cuando he cubierto algún suicidio», dijo.