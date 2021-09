La pandemia del coronavirus ha provocado el cierre de 150 empresas del sector del ocio nocturno en la Región de Murcia, alrededor del 30 por ciento, la destrucción de 800 empleos y la pérdida de unos 110 millones de euros, según datos de la patronal de hostelería murciana HoyTú, que ha aplazado una semana las protestas previstas para estos días ante las conversaciones que mantiene con la Consejería de Salud para tratar de levantar las restricciones a esta actividad.

En un comunicado, HoyTú ha informado este viernes de que trabaja junto a la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) en hacer "reflexionar a las autoridades sanitarias y permitan la apertura" de estos locales a partir del lunes, cuando se celebra una nueva reunión de la comisión técnica de seguimiento de la pandemia.

Según el presidente de la patronal sectorial, Jesús Jiménez, se trata de un sector que "desde marzo de 2020 ha estado completamente cerrado un total de doce meses, a lo que hay que sumar las pasadas Navidades, cerca de un mes abriendo solo hasta las 18 horas y ya casi dos meses con los interiores cerrados".

"No es normal que un bar o un restaurante pueda dar servicio en el interior de su local con todas las medidas de seguridad y, sin embargo, un local de ocio nocturno no", subraya, por su parte, el presidente de la asociación de discotecas, Pedro Alarcón, quien insiste en que "somos iguales, solo cambian nuestros horarios. Queremos trabajar con las mismas medidas que el resto de establecimientos de hostelería. Es incoherente y absurdo que nos lo impidan, y si no nos hacen caso vamos a hacer mucho ruido hasta que nos oigan", asegura.