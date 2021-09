La Fiscalía del Tribunal Supremo ha propuesto el archivo de la denuncia presentada por Podemos por un presunto cohecho por compra de votos en la frustrada moción de censura del pasado mes de marzo contra el Gobierno de la Región de Murcia que preside Fernando López Miras (PP).

Podemos denunció a los tres diputados de Ciudadanos que, en contra de lo acordado por la dirección del partido en la Región de Murcia, votaron contra la moción, pero también al exsecretario de Organización de ese partido Fran Hervias y al secretario general del PP, Teodoro García Egea.

En un decreto, el fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo, Javier Zaragoza, considera que los hechos descritos en la denuncia carecen de relevancia penal dado que el nombramiento de dos de los diputados de Ciudadanos que votaron en contra de la moción en dos de las Consejerías del Gobierno regional "no puede considerarse como una ilícita recompensa".

Ello implicaría "extender este concepto normativo a situaciones como el nombramiento de otros dirigentes de la formación política en cuestión en caso de prosperar la moción de censura".

"Es más, -añade el fiscal- los datos que se conocen de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación apuntan a que, tras la división del voto, subyacen únicamente razones o motivos estrictamente políticos, identificables con un problema de liderazgo en Ciudadanos entre la candidata propuesta en la moción de censura y la que en ese momento era vicepresidenta del Gobierno regional de la Comunidad".

Argumenta Zaragoza que si se considera legítimo presentar una moción de censura, como acto estrictamente político que es, aunque encubra un reparto de cargos y funciones de gobierno, "no menos legítimo debe ser considerado oponerse a la misma, desactivando de esta manera mediante acuerdos políticos la prosperabilidad de aquella, aun cuando se rompa la disciplina de voto por desacuerdos internos".

Se trata de un hecho "políticamente justificable", porque el Estatuto de Autonomía de Murcia "proclama que los diputados no están sujetos a mandato imperativo alguno", concluye el escrito.

Podemos: "La Justicia avala el transfuguismo"

El diputado nacional de Podemos por Murcia, Javier Sánchez Serna, ha dicho este viernes en un comunicado que acatan el archivo de la denuncia por cohecho que su formación interpuso por la supuesta compra de votos en la moción de censura contra el gobierno regional, pero matiza que no pueden compartirla "en modo alguno", porque es un hecho "preocupante para la salud democrática".

Según el diputado de la formación morada, su partido buscó en la Justicia "el freno a una anomalía antidemocrática que no respeta el mandato salido de la voluntad ciudadana expresada en las urnas".

El también coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, considera que el archivo de la denuncia es "una muy mala noticia", ya que pone de manifiesto que "la Justicia avala el transfuguismo, una práctica corrupta que socava los fundamentos de la democracia".

"Si la Justicia no tiene nada que decir de eso, no es una buena Justicia", ha sentenciado Sánchez Serna, para quien estos hechos, aunque judicialmente no sean punibles, "no dejan de ser un escándalo ético, que da muestras del nivel de corrupción política alcanzado en la Región de Murcia".

Por último, el coordinador autonómico de Podemos ha recordado que el transfuguismo y la corrupción "no son algo que se queda en las altas esferas". Concretamente, ha señalado que en la Asamblea Regional "todos los días, el PP y López Miras utilizan a estos diputados tránsfugas y su mayoría artificial para evitar dar cuentas por el Mar Menor o para recortar docentes y cargarse el transporte escolar"