Después de "madurar la idea durante más de un año", comienza a rodar el proyecto de ‘La Séptima’, que será el nombre comercial del nuevo canal de televisión en abierto que comenzará a emitir en España a finales de 2021 o principios de 2022. La propuesta consiste en "el lanzamiento simultáneo de un canal de TDT y una OTT de ámbito nacional y con vocación de distribución hispanoamericana", afirman en nota de prensa. Los estudios de ‘La Séptima’ estarán en Murcia y Madrid, en emplazamientos que ya están definidos.

‘La Séptima’ nace como un canal de carácter generalista cuyos contenidos se enmarcarán dentro del género de entretenimiento informativo. La nueva cadena televisiva "no tendrá adscripción política alguna y no estará supeditada a los intereses de ninguna formación política ni a ningún credo en particular", sino que pretende "aglutinar a todos los defensores de las democracias liberales y de las libertades, tanto individuales como de libre emprendimiento, independientemente de sus preferencias políticas". En definitiva, el nuevo canal llega para "ocupar un hueco en el que no cabrá duda de su inequívoca defensa de la Constitución de 1978 y, por ende, de la Monarquía Parlamentaria, de la unidad de España, de la separación de poderes y del respeto a las Instituciones", aseguran.

Los impulsores de ‘La Séptima’ son reconocidos empresarios y ejecutivos cuyo objetivo es que esta iniciativa sea rentable y sostenible. Al frente de la sociedad se encuentran Marcos de Quinto, ex-Vicepresidente Ejecutivo mundial de The Coca-Cola Company y ex-Portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Francisco Zambudio, Presidente del Grupo Zambudio, que engloba a varias empresas del sector de medios de comunicación, telecomunicaciones y nuevas tecnologías, como Televisión Murciana, Economía de Mallorca, Murciadiario, AUNNA o NODO, entre otras y Félix Revuelta, fundador y Presidente de Naturhouse y co-fundador de Societat Civil Catalana, siendo este último quien presidirá el comité editorial del proyecto.

Al frente de la gestión ejecutiva del nuevo medio de comunicación estarán algunos de los profesionales más reconocidos y con mayor experiencia en el sector audiovisual a nivel nacional e internacional, a quienes se les ha encomendado el objetivo de convertir a ‘La Séptima’ en "uno de los canales de referencia para el público español y latinoamericano", puesto que la nueva cadena de televisión nace con la vocación de ofrecer diariamente contenidos culturales, políticos, sociales y de entretenimiento de interés para toda la población hispanohablante.

En este momento se está procediendo a cerrar la ronda de consultas con inversores y próximamente se ofrecerán más detalles sobre el proyecto.