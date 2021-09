El conflicto entre la Consejería de Educación y las empresas que prestan el servicio de transporte escolar se decidirá en los juzgados. Mientras llega ese momento, la Consejería de Educación y Cultura anunció ayer la suspensión temporal de los contratos de transporte escolar a aquellas empresas que, «siendo adjudicatarias de este servicio y teniendo un contrato en vigor, decidieron ayer no prestar el servicio en diferentes municipios de la Región de Murcia», indicaron fuentes autonómicas. Tras ese hecho, la Consejería decidió en el día de ayer iniciar los trámites reglados para nuevas contrataciones con carácter de emergencia para que hoy mismo operen por las rutas y remplacen a las empresas suspendidas, que son: Autocares Iberocar S.A; José Marín Martínez y CIA S.R.C; Ginés Hidalgo Valverde; Autocares Justo Martínez S.L, Ruiz Bus S.L, U.T.E Autocares José Martínez y Otros; Marcos Hidalgo Cano S.L, Selecta Bus, Autocares Ríos y Busmar U.T.E y Autocares Águilas.

Ante esta decisión, la Consejería dirigió un oficio a la Sala nº 1 de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia para que adoptara medidas cautelares.

La Consejería de Educación ratificó que todos los contratos de prestación del servicio de transporte escolar del 2009 se encuentran en vigor, «como consecuencia de la ampliación del plazo de ejecución de los contratos». Por ello, las empresas que no se presentaron ayer a prestar el servicio de las rutas contratadas, «han incumplido su contrato, impidiendo la normal asistencia del alumnado al centro educativo y, por lo tanto, privándolo del derecho fundamental a la educación», señalaron las mismas fuentes.

Este contrato de ampliación es el que muchas empresas del transporte no aceptan, y el motivo por el que han presentado un recurso contencioso administrativo. Por ello, entienden, no se puede considerar que esté en vigor. Asimismo, desde el departamento que dirige Mabel Campuzano informaron a los distintos centros educativos de que el servicio se seguirá prestando con total normalidad en el día de hoy.

La Froet pide el contrato válido

Las empresas del transporte escolar explicaron ayer, a través de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet), que las empresas que tenían adjudicado el servicio no lo han prestado «porque ha finalizado el contrato y no se puede realizar un transporte especial sin contrato, «porque estaríamos incurriendo en una falta muy grave. Sin mencionar que, si hubiera algún accidente, habría responsabilidad de tipo penal para las empresas», indicaron fuentes de la Federación. En este sentido, la Froet explicó que sigue esperando que les sean remitidos, por parte de la Consejería de Educación, «los contratos para prestar el servicio». Estos contratos, explican, deben incluir las condiciones económicas y su período de vigencia, «como se ha venido realizando en las anteriores prórrogas, salvo que la Consejería entienda que las empresas deben aceptar a ciegas un contrato que no reúne los requisitos legales», señalaron en relación al contrato compensatorio por el coronavirus que han recibido y rechazan por no estar vinculado al convenio de 2009, y por no incluir las indemnizaciones que les corresponden.

Según fuentes de la Consejería, el 67 % de las rutas escolares previstas para ayer fueron realizadas con absoluta normalidad y el parón afectó a 500 alumnos. La mayoría de los alumnos de Educación Especial no fueron recogidos, quedándose, en un principio, «tirados en las paradas», según fuentes de Educación. Sin embargo, la Froet informó que el 95 por ciento de las empresas no prestaron el servicio.