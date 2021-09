No fue posible el acuerdo. La huelga del transporte escolar continúa tras el periodo vacacional y, según la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet), la mayoría de las rutas previstas en los centros públicos no estarán hoy operativas. «No se prestará el servicio en su totalidad al no llegar a un acuerdo con el Gobierno regional», afirmó la Froet a través de un comunicado.

Según fuentes de la Federación, de los 21 municipios de la Región que hoy arrancan el curso escolar, (únicamente en segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria), sólo en cuatro se ofrecerá, y de manera parcial, el servicio. Desde Froet, aunque entienden que es competencia de la Comunidad, aconsejan a los padres que consulten en sus centros educativos, o en su defecto ante la Consejería de Educación, como responsable del servicio, si a partir de hoy contarán o no con autobús escolar. Uno de los grandes municipios que arranca hoy el curso y que no contará con ninguna ruta operativa es Molina de Segura, informó la patronal.

Las empresas de autobús escolar que se rigen por el convenio marco de 2009 notificaron este fin de semana a la Consejería de Educación que rechazan la ampliación de contrato por 4 meses ofrecida para la prestación de servicio de transporte a los centros de enseñanza públicos.

«El departamento dirigido por María Isabel Lozano únicamente ha ofrecido a las empresas de transporte escolar una ampliación del contrato, que no una prórroga, como compensación a través de una Orden del pasado mes de junio, a la que las compañías ya mostraron su rechazo en una comunicación oficial a la Consejería, pues obligaba a renunciar a las indemnizaciones legales por covid-19», informaron fuentes de la Froet.

Denuncia a la Comunidad

Las empresas consideran que la citada Orden es «nula de pleno derecho» y, por ello, han presentado recurso contencioso-administrativo contra la misma. Además, han notificado oficialmente a la Consejería que rechazan el requerimiento para la prestación de servicio escolar como ampliación del contrato.

Desde la Sección de Viajeros de Froet recordaron que la prórroga, y no una ampliación, es lo estipulado en el convenio marco vigente y que, según el mismo, esas prórrogas sólo pueden ser de tres en tres años; además es la única posibilidad para obtener la autorización de Transportes para realizar los servicios dentro de la legalidad vigente.

Froet lamenta la situación

Las empresas del transporte escolar, según Froet, «lamentan profundamente» el perjuicio que pueda suponer para los alumnos afectados y sus familias, y les solicitan «comprensión» ya que luchamos por nuestros derechos, los de nuestros trabajadores y por el futuro del sector, teniendo muy presente que la precarización no es el camino para seguir prestando un servicio público de calidad».

La Consejería espera que la mayoría de empresas no incumplan el contrato

La Consejería de Educación y Cultura seguía confiando ayer, a última hora de la tarde, en la responsabilidad y buena voluntad de la mayoría de las empresas del transporte escolar para que hoy realizasen con normalidad las rutas para las que tienen contrato en vigor con la Administración y esperaba que las empresas rebeldes solo fueran «casos excepcionales».

«Volvemos a tender la mano a todo el sector y pedimos una última reflexión a las empresas para comenzar el curso con normalidad, lo que marcaría una buena voluntad, que podría fructificar en un acuerdo de consenso», señalaron ayer fuentes de Educación. Además, la consejera de Educación, Mabel Lozano, ratificó una vez más su oferta: una propuesta de ampliación de todos los contratos hasta la finalización del curso 2021-22 en las mismas condiciones que los contratos actuales, e incluso, con la posibilidad de ampliarlo hasta que el Acuerdo Marco sea adjudicado definitivamente.

Por último, Educación recordó otra vez que el incumplimiento de la contratación en vigor de forma unilateral por parte de alguna empresa obligaría a la Administración a abrir un expediente sancionador muy grave.