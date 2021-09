La Consejería de Educación y Cultura acaba de comunicar la suspensión temporal de los contratos de transporte escolar a aquellas empresas que, siendo adjudicatarias de este servicio y teniendo un contrato en vigor, han decidido esta mañana no prestar el servicio en diferentes municipios de la Región de Murcia. La suspensión afecta a las rutas que hoy, día 6, no han sido realizadas.

Las empresas suspendidas han sido: Autocares Iberocar S.A; José Marín Martínez y CIA S.R.C; Ginés Hidalgo Valverde; Autocares Justo Martínez S.L, Ruiz Bus S.L, U.T.E Autocares José Martínez y Otros; Marcos Hidalgo Cano S.L, Selecta Bus, Autocares Ríos y Busmar U.T.E y Autocares Águilas.

La Consejería de Educación y Cultura ratifica que todos los contratos de prestación del servicio de transporte escolar del 2009 se encuentran en vigor, como consecuencia de la ampliación del plazo de ejecución de los contratos en virtud el artículo 34.4 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Por ello, según Educación, las empresas que no se han presentado hoy a prestar el servicio de las rutas contratadas, han incumplido su contrato, impidiendo la normal asistencia del alumnado al centro educativo y, por lo tanto, privándolo del derecho fundamental a la educación. A fin de garantizar el servicio de transporte escolar y, por tanto, el derecho a la educación, no pudiendo quedar la Administración a expensas de la voluntad del contratista de prestar o no el servicio para la consecución de sus intereses, se hace necesario por parte de la Consejería de Educación y Cultura arbitrar las medidas necesarias para garantizar la prestación de este y evitar el perjuicio que se puede ocasionar a la comunidad educativa de nuestra región.

Paralelamente, para garantizar el servicio, la Consejería ha iniciado los trámites reglados para realizar nuevas contrataciones con ‘carácter de emergencia’, para que desde mañana operen en las rutas y sustituyan a las empresas suspendidas.

Medidas cautelares

Esta mañana, también, la Consejería de Educación y Cultura, ante el manifiesto perjuicio ocasionado a los alumnos y sus familias por las empresas que han incumplido el servicio y a fin de garantizar el derecho fundamental a la educación del alumnado de la Región de Murcia, ha dirigido un oficio a la Sala nº 1 de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia solicitándole que adopte las medidas cautelares que procedan como consecuencia del grave perjuicio ocasionado por el incumplimiento en la prestación del Servicio de Transporte Escolar.