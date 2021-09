La Vuelta al Cole, que se iniciará mañana de forma escalonada en la Región de Murcia, no contará con todas las rutas de transporte escolar operativas en los centros públicos, ya que no se prestará el servicio en su totalidad al no llegar a un acuerdo con el Gobierno regional.

Las empresas de autobús escolar que se rigen por el convenio marco de 2009 han notificado a la Consejería de Educación y Cultura que rechazan la ampliación de contrato por 4 meses, ofrecida para la prestación de servicio de transporte a los centros de enseñanza públicos de la Región de Murcia.

El departamento dirigido por María Isabel Lozano únicamente ha ofrecido a las empresas de transporte escolar una ampliación del contrato, que no una prórroga, como compensación a través de una Orden del pasado mes de junio, a la que las compañías ya mostraron su rechazo en una comunicación oficial a la Consejería, pues obligaba a renunciar a las indemnizaciones legales por Covid-19.

Las empresas consideran que la citada Orden es "nula de pleno derecho" y, por ello, han presentado recurso contencioso-administrativo contra la misma, Además, han notificado oficialmente a la Consejería que rechazan el requerimiento para la prestación de servicio escolar como ampliación del contrato.

Desde la Sección de Viajeros de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transportes de Murcia (FROET) recuerdan que la prórroga, y no una ampliación, es lo estipulado en el convenio marco vigente y que, según el mismo, esas prórrogas sólo pueden ser de tres en tres años; además es la única posibilidad para obtener la autorización de transportes para realizar los servicios dentro de la legalidad vigente.

Mano tendida hasta el último momento

Las empresas lamentan profundamente el perjuicio que pueda suponer para los alumnos afectados y sus familias, y les solicitan comprensión ya que "luchamos por nuestros derechos, los de nuestros trabajadores y por el futuro del sector, teniendo muy presente que la precarización no es el camino para seguir prestando un servicio público de calidad".

"Hemos tendido la mano hasta el último momento, tenemos desde hace días todo preparado para comenzar con las rutas en cuanto nos llegara la prórroga, pero la Consejería solo habla el idioma de la imposición, obligándonos a recurrir a los tribunales para defender nuestros derechos", indicaron desde FROET.

En cuanto a la Vuelta al Cole, las empresas de la Sección de Viajeros de FROET prestaban el pasado curso académico aproximadamente el 90 por ciento de las rutas de transporte escolar dependientes de la Comunidad Autónoma.

Por ello, aconsejan a los padres que consulten en sus centros educativos, o en su defecto ante la Consejería de Educación y Cultura como responsable del servicio, si a partir de mañana contarán o no con autobús escolar.