El lunes comienzan a volver a las aulas los 280.000 alumnos de la Región. Al igual que lo hicieron el pasado curso, lo harán con mascarilla, distancia de seguridad y cumpliendo las medidas de seguridad frente al coronavirus. Sin embargo, la Consejería de Educación no cierra la puerta a que estas medidas se vayan flexibilizando a medida que avancen los meses si se ve que la situación sanitaria mejora y los contagios están bajo control.

La flexibilización pasaría, por ejemplo, por permitir quitar la mascarilla durante el tiempo del recreo al aire libre o, incluso, autorizar que los alumnos puedan compartir el material escolar, que desde la pandemia es individual e intransferible, según explican responsables de Educación a LAOPINIÓN.

El uso de la mascarilla al aire libre no es obligatorio siempre que se mantenga la distancia de seguridad, pero desde el Gobierno regional prefieren no tentar a la suerte y el curso empezará con la obligación de usarla en todas las instalaciones educativas. Como excepción, se permitirá no emplearla cuando se haga ejercicio físico en las instalaciones. Sin descartar la opción de eliminar su obligatoriedad más adelante.

En la orden elaborada por los departamentos de Educación y Salud para el inicio del curso escolar 2021-2022 se recogen las mismas medidas que se implantaron el año pasado, aunque en esta ocasión se recupera la presencialidad total de los alumnos, evitando así que tengan que conectarse desde casa un día a la semana con el consiguiente inconveniente para los padres que trabajan fuera del hogar.

En este caso, los centros vuelven a cerrar las puertas a los padres y éstos deberán permanecer fuera del recinto escolar cuando lleven a sus hijos a clase, una forma de evitar aglomeraciones en el interior de colegios o institutos.

Así, los padres sólo podrán entrar a los colegios cuando así lo considere el profesorado y cuando se les dé autorización. Aunque desde Educación apuntan a que «sólo será en casos muy puntuales y extraordinarios», ya que no quieren que esto sea habitual.

Educación y Salud prefieren ser precavidos con el inicio del curso, pese a que el 43,7 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 19 años de la Región de Murcia ya ha recibido la pauta completa de vacunación contra la covid y un 74,2 por ciento ya tiene al menos una de las dosis administradas.

El objetivo de adelantar su inmunización era precisamente para que empezaran el curso 2021-2022 ya vacunados y evitar los posibles riesgos que se dan cuando pasan tantas horas en un espacio cerrado.

La normativa para el inicio del curso en la que se establece la obligación del uso de la mascarilla en todas las instalaciones del centro educativo recoge también que los alumnos deberán guardar una distancia mínima de 1,5 metros, aunque en casos excepcionales y en función de cómo evolucione la pandemia esta podría verse reducida a 1,20 metros.

Esta distancia solo se establece para los alumnos de los cursos de Secundaria y Bachillerato, ya que para los de Primaria e Infantil se priorizarán los grupos de convivencia estable, es decir, grupos burbuja que permitirían a los alumnos no mantener espacio entre ellos dentro de una misma clase.

0,95% de alumnos contagiados

El pasado curso escolar finalizó con un total de 2.092 alumnos contagiados, lo que supone el 0,95 por ciento de los 280.000 estudiantes que hay en la Región, así como 324 profesores afectados por el coronavirus, el 1,2 por ciento de los 27.000 que componen la comunidad educativa.

El balance ofrecido a final del curso 2020-2021 mostraba que en esos meses la pandemia dejó a 18.303 alumnos aislados por haberse contagiado o por haber mantenido contacto con casos positivos y a 1.586 docentes, el 6,5 por ciento y el 5,8 por ciento del total respectivamente.

Además, sólo el 2 por ciento de los brotes regionales se atribuyeron al ámbito educativo, afectando a un total de 494 grupos de 174 centros distintos.

No obstante, las medidas de seguridad se mantienen hasta evaluar cómo arranca este nuevo curso que empieza entre el lunes 6 de septiembre y el martes 7 en la mayoría de los municipios de la Región para las etapas de Infantil y Primaria. Los alumnos de Secundaria y Bachillerato volverán a clase a partir del lunes 13 de septiembre y martes 14, aunque algunos municipios comenzarán un día más tarde. En Murcia y Cartagena, Infantil y Primaria comienzan el martes 7 de septiembre, mientras que en Lorca las clases se retrasarán hasta el 9 de septiembre para los alumnos de hasta 12 años por las fiestas patronales.