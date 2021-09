La Croem va a reclamar al Gobierno regional la reapertura del ocio nocturno. El presidente de la patronal, José María Albarracín, planteará su petición formalmente al Ejecutivo y al Comité Covid para que levanten el veto impuesto al interior de las discotecas y locales nocturnos prácticamente desde el inicio de la pandemia. Asegura que los propietarios se encuentran «al borde del colapso» y recuerda que Andalucía no solo ha mantenido abiertos los establecimientos, sino que «ahora ha ampliado su horario hasta las 3.30 horas de la madrugada».

También la patronal regional de hostelería HoyTú ha alertado de que «la situación de los dueños de estos establecimientos es desesperada» y reclaman a la Comunidad «un tercer plan de ayuda para este sector en exclusiva, que es el único que mantiene la restricción de cierre».

El ocio nocturno apenas ha permanecido abierto unas pocas semanas este verano y el anterior. La aparición de un brote de coronavirus en una discoteca de Los Alcázares en el mes de julio, que dio lugar a un centenar de contagios, en su mayoría de jóvenes procedentes de diferentes municipios de la Región, llevó la Comunidad a cerrar de nuevo el interior de los locales para atajar la propagación.

Desde entonces solo los establecimientos que disponen de terraza exterior han podido seguir abiertos.

El verano pasado ocurrió algo parecido a raíz de los brotes detectados en una discoteca de la zona de Atalayas de Murcia y en un local de Totana. La Consejería de Salud obligó a cerrar primero los establecimientos de la capital y pocos días después los del resto de la Región.

Ante la mejoría de los datos de la pandemia que se está produciendo en las últimas semanas y el descenso en las cifras de hospitalizados, el presidente de la Croem considera que «el ocio nocturno no puede seguir siendo la panacea» para el control del coronavirus en la Región.

José María Albarracín destaca el escaso número de enfermos que permanecen ingresados en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos no justifica que se mantengan las empresas cerradas, a pesar de que «están al borde del colapso».

A su juicio, la reapertura de los locales de ocio evitaría «los botellones en las calles» y las fiestas ilegales. «El ocio nocturno consigue que la gente esté dentro, cumpliendo todos los requisitos y las medidas de seguridad, como el uso de la mascarilla y del gel antiséptico», explicó.

También la Asociación de Discotecas que forma parte de la paronal HoyTú considera «demostrado con los datos en la mano que el cierre de nuestros negocios no era la solución. Nos castigan sin necesidad. La gente quiere disfrutar de su ocio y, si no puede hacerlo de manera responsable en nuestros locales, lo hace en otras actividades que impiden controlar el aumento de contagios. Esa es la realidad que el Gobierno regional no quiere ver y que nos tiene muy tocados tanto anímica como económicamente», aseguraba Pedro Alarcón, presidente de la Asociación.

La patronal de hostelería anuncia una protesta para exigir la apertura

La patronal regional de hostelería HoyTú ha anunciado una nueva protesta para reclamar la apertura del ocio nocturno. El presidente de la Asociación de Discotecas de la Región de Murcia, Pedro Alarcón, se queja de que han pasado casi dos meses desde que la Comunidad obligó a cerrar el interior de los establecimientos y anuncia actuaciones «contundentes» para la semana que viene. «Nos han utilizado como cabezas de turco y vamos a salir a calle para que nos oigan», anunció Alarcón. Los empresarios se quejan de que ven «como las fiestas municipales cuentan con todo tipo de facilidades para su celebración durante todo el verano, con todo tipo de eventos multitudinarios», mientras que a las discotecas «nos castigan sin necesidad».