El regadío legal no es el problema. Este es el mensaje que les ha trasladado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a los representantes de COAG, UPA y Asaja de la Región de Murcia en un reunión que ha tenido lugar este jueves en Madrid y en donde se ha abordado con los agricultores la situación que atraviesa el Mar Menor.

Morán y Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrógráfica del Segura (CHS), que también ha acudido al encuentro, han trasladado a los regantes murcianos su "preocupación por los regadíos ilegales, no con los legales", ha afirmado a LA OPINIÓN Marcos Alarcón, vicesecretario de Organización de UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos). "Hay voluntad compartida" para desmantelar las explotaciones fuera de la ley "porque deterioran la imagen del sector y perjudican a los demás", ha añadido Alarcón.

Vicente Carrión, presidente de COAG-Cartagena, que ha acudido acompañado por Pedro Gomariz, responsable de agua de esta organización, ha explicado que han pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que se publique a través de la CHS cuáles son las zonas en las que no existe concesión para regar y cuáles sí para que la opinión pública "no culpe" a todos los agricultores por igual. "Las cifras de regadíos ilegales se mueven con mucha facilidad", ha lamentado Carrión. Por esto quieren que se conozcan los perímetros legales de riego, importantes ahora en el proceso de desnitrificación, y que se desmantele todo lo que no tenga concesión.

Asimismo, desde COAG se felicitan de que el Ministerio les hayan reconocido que los agricultores son parte necesaria para solucionar el problema con el Mar Menor. "Ya veníamos diciéndolo desde hace tiempo", recuerdan.

En este sentido, desde la organización agraria consideran que el problema con la laguna salada está localizado, fundamentalmente, en las aguas contaminadas que alberga el acuífero. Por ello, tras este encuentro, se ha solicitado que se mantenga una colaboración estrecha y sostenida en el tiempo con el sector para monitorizar los avances y programar acciones. Hugo Morán ha adelantado que se van a acometer actuaciones en cuatro ramblas para evitar aportes de la minería y, por otra parte, sobre el resto de las ramblas vertientes al Mar Menor, para evitar inundaciones en la cuenca y arrastres al mar.

Asimismo, los otros nutrientes que llegan al Mar Menor, los fosfatos, que proceden de aguas residuales, bien tratadas o no, deben ser también objeto de acción; el Secretario de Estado ha comunicado que está colaborando con los ayuntamientos de la zona para mejorar el saneamiento y la depuración de las aguas residuales, claves en este proceso.

Plan Vertido Cero

El secretario de Estado les ha dejado claro a los asistentes a la reunión que "el Plan Vertido Cero no está liquidado"; no obstante, sí que está "sujeto a revisión". Según ha contado Marcos Alarcón a esta Redacción, las actuaciones van a ser objeto de análisis para ver su mejor forma de aplicación.

COAG ha propuesto que, a través del Plan Vertido Cero, se inicien las obras necesarias para extraer las aguas del acuífero para tratarlas y acometer las acciones necesarias para evitar el vertido de nutrientes. Defienden que los cultivos del Campo de Cartagena pueden realizar un tratamiento natural de ambas aguas con cargas altas de nitratos y fosfatos: usar estas aguas para riego, en combinación con bionutrientes que faciliten esta acción a las plantas, permitiría que en un futuro no se repitieran aportes de nutrientes nitratos del acuífero y nutrientes fosfatos de las aguas residuales, puesto que las plantas los asumirían sin dejar residuos.

Desde la Secretaría de Estado han accedido a mantener reuniones periódicas, cada mes y medio, para hacer un seguimiento de las actuaciones que se están llevando a cabo y de sus resultados. La primera de ellas tendrá lugar a mediados de octubre y Morán se ha comprometido a presentar entonces un calendario de inversiones, ya presupuestadas, para ejecutar las obras a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica. Se trata de actuaciones en ramblas, de depuración, en la cuenca minera y con los ayuntamientos.

Las obras no se limitarán al ámbito de lo agrario, ha asegurado Alacón, sino que abarca a otras actividades relacionadas con la salud ambiental del Mar Menor. En este sentido, desde el Ministerio han adelantado que la recuperación del ecosistema llevará tiempo y "no va a ser inmediata".