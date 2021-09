Un total de cinco alumnos han completado sus prácticas de FP Dual de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad en SABIC Cartagena, que desde el año 2016 tiene un convenio de colaboración con el Instituto Politécnico de Cartagena para llevar a cabo programas de FP Dual. Esta modalidad combina la formación en los centros educativos y la educación eminentemente práctica en la empresa, dando a los alumnos una visión del entorno laboral más real.

Las prácticas comenzaron en febrero y, durante este período, los alumnos han pasado por las diferentes técnicas que tienen en el laboratorio: titración, espectroscopia, cromatografía, etc.; funciones propias de un Técnico de Control de Calidad, entre otras actividades, para completar su formación con un total de 660 horas realizadas.

Desde la firma del convenio en 2016, han pasado un total de 25 alumnos, y ya se están realizando las pruebas de selección para otros diez en Operaciones de Planta Química y cinco en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad, cuyas prácticas están previstas que comiencen en el próximo febrero de 2022.

Uno de los alumnos que ha pasado por SABIC, Guillermo Torralba (21 años), comentaba que ha logrado «aprender lo que es un laboratorio y muchas técnicas, he estado con gente nueva y me he adaptado a ellos, a su nivel de trabajo», y añadía que «todas estas experiencias juntas van a suponer un gran avance en mi futuro».

Por su parte, Juan Alemany, director de SABIC Cartagena, les dijo durante el acto de entrega de diplomas que «la FP dual es una gran oportunidad para el desarrollo de vuestras capacitaciones en el campo de la ingeniería, os habéis formado durante en lo que es el entorno laboral, lo cual os da una visión más práctica de lo que estáis estudiando y os prepara para el futuro».