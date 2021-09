El secretario general del PP, Teodoro García Egea, dijo ayer que si no se para la aportación de nitratos y agua dulce desde la rambla del Albujón y si no se rebaja la gola de Marchamalo «para que la bolsa anóxica salga» de la laguna, no se solucionará el problema de la laguna. En una entrevista en Cope Murcia, el dirigente popular arremetió contra la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien reprochó que ayer saliese de la comisión del Congreso sin propuestas concretas a pesar de las múltiples soluciones que se le habían aportado en su visita al mar Menor y su entrevista con el presidente autonómico, Fernando López Miras.

Egea reiteró que los expertos dicen que hay que bajar el acuífero de la citada rambla para evitar que a diario lleve al mar Menor miles de kilogramos de nitratos y millones de litros de agua dulce. Por último, pidió a la ministra que reflexione sobre las consecuencias que podrá tener para la laguna si tiene lugar una DANA, por lo que le pidió que actúe cuanto antes y los vertidos del Albujón «hay que cortarlos ya».

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, expresó el lunes por la noche su preocupación tras la intervención de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en el Congreso, para abordar el estado del Mar Menor. «La conclusión es que no se ha comprometido a nada, no ha anunciado nada», dijo. Acusó a la Confederación Hidrográfica del Segura de haber comunicado solo 2.000 hectáreas de regadío ilegal, pese a que su gobierno no las ha desmantelado todavía.