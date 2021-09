Comienza la cuenta atrás para el cambio de poder en veinte pedanías del municipio de Murcia. PSOE y Ciudadanos presentarán a lo largo de esta semana en el Ayuntamiento todas las firmas necesarias para cambiar las alianzas en las juntas municipales de Puente Tocinos, Aljucer, Sangonera La Verde, Santo Ángel, La Alberca, Barrio del Carmen, San Pío X, Espinardo, Guadalupe, El Palmar, Cabezo de Torres, Churra, Los Dolores, El Esparragal, Patiño, Los Garres, San Ginés, San José De la Vega, La Albatalia y Barrio del Progreso.

Los socialistas ya cuentan desde hace días con todas las firmas de sus vocales en estas localidades, y se encontraban a la espera de las rúbricas de sus socios de Gobierno, Ciudadanos. Al parecer, algunos miembros naranjas de las juntas municipales se encontraban fuera de la Región por vacaciones, por lo que se ha tenido que ir retrasando un proceso que acabará en la presentación de veinte mociones de censura en el municipio capitalino. No obstante, los naranjas aseguraban ayer que ya tenían en su poder todas las firmas, dejando vía libre al registro en el Ayuntamiento de Murcia esta misma semana.

La presión de Podemos ha acelerado los acontecimientos en la Corporación, a pesar de no formar parte del acuerdo. Ginés Ruiz Maciá, portavoz morado, dio un golpe sobre la mesa a mediados de junio y advirtió que no se aprobaría en el Pleno ninguna medida de calado mientras, al menos, cinco de las seis pedanías que ostenta Vox cambiaran su signo político (Se trata de Santo Ángel, San Pío X, Guadalupe, La Albatalía y Aljucer). Incluso, amenazó con no apoyar los presupuestos del municipio (cuya presentación se espera de forma inminente) si no se presentaban las firmas para las mociones de censura en estas juntas municipales.

«Todo esto tenía que estar hecho desde hace mucho tiempo», afirma Ruiz Maciá, quien se lamenta del «sinsentido» de que los socios del Gobierno municipal lo hayan «ido dejando». Con todo, el portavoz no se quedará tranquilo hasta que no vea cómo esta semana PSOE y Cs llevan las firmas de sus vocales al Ayuntamiento.

Reparto

PSOE y Ciudadanos aún no han hecho público cómo se van a repartir las veinte pedanías en juego. No obstante, LA OPINIÓN pudo conocer ayer en manos de qué partidos caerán las juntas municipales que va a perder Vox.

Los socialistas se harán con el poder en Santo Ángel, San Pío X, Guadalupe y Aljucer; mientras que los naranjas presidirán la junta de La Albatalía.

Procedimiento

Una vez presentadas las mociones, cada uno de los veinte pedáneos dispondrá de veinte días para presentar un pleno extraordinario en el que se votará el cese del alcalde y la elección de su sustituto, aunque no se espera que ninguno lo haga de manera voluntaria.

Transcurrido ese plazo, el secretario del Ayuntamiento de Murcia procederá a la convocatoria de dicha sesión plenaria en los quince días hábiles siguientes, por lo que se espera un comienzo de curso político muy convulso en el municipio con hasta veinte mociones de censura a la vista.