El consejero de de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha comparecido esta mañana en la Asamblea para dar cuenta de la gestión de Gobierno regional ante la crisis medioambiental del Mar Menor. En su intervención ha quedado patente que las buenas relaciones entre la administración autonómica y la central, que parecieron firmar una tregua con la visita de la ministra Teresa Ribera la semana pasada, ha vuelto a desaparecer.

"Nadie puede decirnos hoy que esto ocurrió por sorpresa o sin que lo advirtiésemos. Si no se cortaba la entrada de agua y nutrientes por la entrada del Albujón, anunciábamos que esto podría pasar", ha afirmado Luengo. Recordó que desde San Esteban se anunciaron medidas y solicitaron al Estado su "participación activa" en la protección del Mar Menor. En este sentido, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, comparecía el pasado viernes 20 para anunciar la elaboración de un Decreto Ley que limitaría el uso de fertilizantes, la solicitud de las transferencias de las competencias en Costas y la cuenca vertiente al Mar Menor, la petición al Ministerio de que llevara a cabo la recuperación del calado de la Gola de Marchamalo o el cese inmediato de los vertidos por la Rambla del Albujón. "Medidas concretas, no como las que ayer enumeraba la Ministra Ribera. No sé si ella piensa recuperar el Mar Menor con sus anuncios estrella de la Sierra Minera, Puerto Mayor o la expropiación de viviendas", espetó el consejero.

También recordó que a la ministra para la Transición Ecológica, en su visita al Mar Menor hace casi dos años, se le trasladó la "urgencia de actuar y de que se tomaran las medidas necesarias para evitar que siguiera entrando agua por la Rambla del Albujón", aunque "de aquí se fue con promesas y anuncios que nunca se convirtieron en realidad".

En menos de dos años han entrado en el Mar Menor 19 Millones de metros cúbicos y 3.7 millones de kilos de nutrientes

Desde el 8 de noviembre de 2019 hasta el 26 de julio de 2021 han entrado en el Mar Menor 19 Millones de metros cúbicos y 3.7 millones de kg de nutrientes, es decir, una media de 30 millones de litros al día y 5.857 kg de nutrientes diarios.

También ha puesto sobre la mesa los escritos al Ministerio y a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre las conclusiones del Grupo de Trabajo de Ecología Lagunar del Comité Asesoramiento Científico del Mar Menor, en donde advertían de la importancia y urgencia de actuar cuanto antes en el control y gestión de las aguas de surgencia del Acuífero Cuaternario que descarga en el Mar Menor, con especial incidencia en la Rambla de El Albujón, "todo ello después de que durante 2019 el Ministerio mantuviera cerrado su bombeo".

Pese a lo que considera una "flagrante inacción" por parte del Gobierno de España, Luengo enumeró todas las actuaciones "en origen" que se han llevado a cabo en la Comunidad, para las que se aprobaron las leyes de medidas urgentes y la de Protección y Recuperación del Mar Menor. También se ha aprobado la Estrategia Integrada de Zonas Costeras para el sistema socioecológico del Mar Menor y su entorno, se ha puesto en marcha la Unidad de Vigilancia Marítima integrada adscrita al Servicio de Pesca y Acuicultura de la Consejería y se ha avanzado en la tramitación del Programa de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente al Mar Menor, y del Programa de control y mejora de las redes de aguas pluviales, saneamiento y EDAR, así como del Programa de Actuación de Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos,

También cuenta la Comunidad con una base de datos científica que desde 2017 permite comparar la evolución de los parámetros del Mar Menor. "Lo que ayer la Ministra anunciaba como medida estrella, aquí se lleva haciendo ya 4 años", señaló.

"Contamos con la agricultura más regulada de Europa, y probablemente una de la más regulada del mundo"

En opinión del consejero, estas actuaciones demuestran que "se han puesto las bases, se ha legislado a nivel autonómico, se han regulado los sectores implicados, se ha monitorizado de forma permanente y se han llevado a cabo numerosas actuaciones". Además, se ha aprobado el Plan Vertido Cero., aunque acusan al Gobierno de España de no ponerlo en marcha. "No habrá éxito hasta que el Gobierno de España no cumpla con sus competencias", ha insistido.

Por otra parte, Luengo ha defendido que la Región de Murcia cuenta "con la agricultura más regulada de Europa, y probablemente una de la más regulada del mundo, que ha introducido en su día a día un gran número de actuaciones para ser más sostenibles aún". Barreras vegetales, sondas de humedad, reducción de cultivos, limitación en el uso de fertilizantes, captación de agua de lluvia, inversiones medioambientales y la construcción de balsas son algunas de las que ha enumerado.

Además, ha destacado que la Comunidad ha invertido más de 5 millones de euros en rehabilitar y reparar colectores en Los Alcázares; en los nuevos colectores de San Pedro del Pinatar, del barrio de Los Pescadores de San Javier y Los Urrutias; en el encauzamiento del polideportivo de San Javier o mejoras en las estaciones depuradoras. Actualmente, se encuentran en ejecución los colectores norte y sur de San Javier y el embalse de laminación, el tanque de tormentas de Torre Pacheco y la rehabilitación de colectores en núcleos costeros del Mar Menor dentro de los municipios de Cartagena o San Pedro del Pinatar.