La Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar ha reclamado soluciones para el Mar Menor. Su patrón mayor, José Blaya, ha pedido que «se abran las golas» y se evite la llegada a la laguna de aguas con nutrientes, porque de no ser así «cada vez irá a peor y nos encontraremos con más problemas». En un encuentro mantenido ayer con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, ha asegurado que la pesca se mantiene igual y que las embarcaciones «están faenando».

De hecho, ha destacado que la jornada del lunes fue un «buen» día de pesca, con un mantenimiento de los precios, pero temen por la campaña venidera del langostino.

Aunque ha puntualizado que el pescado que retiraron como consecuencia del episodio de anoxia era pescado que «no se suele comer», Blaya cree que la mortandad no ha afectado a especies comerciales: «No he visto ninguna dorada ni lubina en la recogida». Los pescadores observaron langostinos muertos en la zona sur, donde se originó el problema y donde se suele pescar este crustáceo, por lo que piensan que tendrán problemas durante el inicio de la campaña, «que empieza el próximo 10 de septiembre, pero hasta que no empecemos no sabemos cómo vendrá», ha manifestado el presidente de la Cofradía.

Para concluir, José Blaya ha dejado claro que no ha visto a ningún pescador marcharse del Mar Menor para faenar en el mar Mediterráneo. «Hay 65 embarcaciones aquí y el mes de agosto, la pesca ha sido igual, floja por la falta de oxígeno, pero para estos días que ya ha refrescado el agua se está recuperando y la pesca va a más y los pescadores aguantarán», ha indicado.

Ayudas a hosteleros

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha subrayado que el Gobierno regional «no renuncia» a que el Mar Menor sea declarado zona gravemente afectada por emergencia de protección civil, también conocido como ‘zona catastrófica’. «Una vez que la ministra ha pisado el terreno y ha visto con sus propios ojos lo que está ocurriendo aquí, esperamos que el Gobierno central sea sensible y otorgue esa declaración», remarca el presidente. De esta forma, la cuantía económica asociada a esa declaración permitirá, según López Miras, «habilitar ayudas a comerciantes, hosteleros y todos los sectores afectados por los daños derivados de esta crisis ambiental». También para los pescadores, en el caso de necesitarlas.

Durante su visita a San Pedro del Pinatar, el presidente de la Comunidad también se ha reunido con representantes de la Cofradía de Pescadores del municipio, que representa el 50% de la flota de artes menores de la Región. Dicha flota opera mayoritariamente dentro del Mar Menor, con la excepción de algunos barcos de más porte que operan en el Mediterráneo.

En este sentido, ha celebrado que este episodio de anoxia no haya afectado a las capturas de los pescadores del Mar Menor. De hecho, ha afirmado que hoy «es un día extraordinario en la lonja de Lo Pagán, porque en cuanto a capturas se está batiendo record». Finalmente, la alcaldesa de San Pedro del Pinatar ha lamentado que la ministra «no tuviera tiempo de mantener una reunión con los representantes de la Cofradía, porque aunque las capturas van bien ellos están inquietos».