Unos cuarenta niños de 6 a 16 años, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad derivados de Servicios Sociales, que hacían uso del ‘Programa Concilia’ por las tardes en el Centro Integral de Infancia y Conciliación de la Vida Laboral y Familiar de la avenida Juan Carlos I no podrán regresar este curso porque a partir de mañana, 1 de septiembre, este servicio en el centro permanecerá cerrado por no acoger más prórrogas del anterior contrato ni haber salido a concurso público para darle continuidad.

Desde la empresa adjudicataria, Conexión Cultura S.L., informan de que desde hace dos años el Ayuntamiento de Murcia «ha estado poniendo parches e improvisando» prorrogando el anterior contrato. Este centro cerró en Semana Santa por la expiración del contrato y a los niños se les planteó el traslado a otros centros integrales como el de Cabezo de Torres y Puente Tocinos o la guardería los Nenos. Según los afectados, la mayoría de los padres no optaron al traslado de centro por ubicarse demasiado lejos y prefirieron quedarse sin esta ayuda a la conciliación.

«Mi hijo es autista y necesita una rutina. No pueden cerrar el centro, derivarnos a los Nenos, volver en verano a Juan Carlos I y quedarnos en septiembre con las únicas opciones de llevarlo a un centro alejado en una pedanía», manifiesta una madre, Cristina Pérez, que según informan fuentes del Ayuntamiento, ha sido la única en quejarse formalmente.

La actual concejala, Paqui Pérez, acusa al PP de no haber renovado la licitación e informa de que los niños podrán continuar con el programa en centros cercanos.

Después de su cierre en marzo, el centro reabrió para verano, pero volverá a cerrar hoy. Ha tenido estos dos meses unos 75 niños, casi la mitad de los que reciben otros años, porque anunciaron su reapertura solo tres días antes, informan fuentes cercanas. A partir de mañana, padres como Cristina no saben qué harán con sus hijos.

Los empleados del centro, todo el verano sin cobrar

Los tres monitores y la coordinadora del ‘Programa Concilia’ llevan todo el verano sin cobrar a pesar de haber estado trabajando en el cuidado de los menores de la escuela de verano del Centro Integral de Conciliación de Servicios Sociales de Murcia entre los meses de julio y agosto. Las razones que le da la empresa concesionaria, Conexión Cultura S.L., a sus empleados es que todavía no ha recibido el presupuesto acordado del Ayuntamiento de Murcia y no cobrarán hasta que este llegue.

La empresa aseguró a esta Redacción que sus empleados sí habían cobrado sus dos meses de trabajo. En cambio, varios monitores infantiles han confirmado que a día de hoy no han recibido el sueldo ni de julio ni agosto.

«He hablado numerosas veces con la empresa. Les he puesto en valor mi situación crítica y pedido un adelanto y me han dicho que no me pueden pagar. Llevan mis padres manteniéndome todo el verano», dice un afectado. Otro monitor asegura que no descarta ponerse en manos de abogados o inspectores de trabajo.