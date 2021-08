La Región de Murcia ya ha registrado mordeduras de la mosca negra (Simulium erytrocephalum), conocida vulgarmente como la ‘mosca chupasangre’. Es conocida así por su dolorosa mordedura que ha llegado a causar hospitalizaciones en otras comunidades como la valenciana.

Normalmente pica a animales, pero hay una variedad que tiene preferencia por el ser humano y esta en particular no pica, muerde. «Tiene mandíbula serrada y lo que hace es desgarrarnos la piel. Por eso es tan doloroso, aunque durante el momento de la mordedura no lo notamos porque la saliva de esta mosca tiene un anestésico y un anticoagulante que hace que sangremos mucho», informa a LA OPINIÓN el director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla), Jorge Galván Rodríguez, ingeniero de montes experto en plagas, y su patronal aglutina a las empresas dedicadas a los tratamientos preventivos de insectos. Cuando la mosca se va queda una herida sangrante con una erupción alrededor grande, como una roncha.

En grupo, este insecto de apenas seis milímetros, más pequeño que una mosca corriente, pero muy agresivo, puede llegar a matar a ratones o pájaros y, en el caso de las personas, su ataque suele provocar hinchazón, heridas y reacciones alérgicas que pueden llegar a durar más de una semana. Dependerá de la sensibilidad de la persona a que le haya picado si requiere de hospitalización. «Normalmente le picará mucho y será muy doloroso. No hay que rascarse para no producir una infección. Una persona sensible necesitará asistencia médica y uso de antibióticos. Incluso se han dado hospitalizaciones en Valencia», indica el experto Galván, que aconseja evitar los paseos al amanecer y atardecer por el cauce del río y sus afluentes porque esta mosca muerde durante el día. Se encuentran en los ríos con aguas limpias y con calidad del agua. También recomienda llevar ropa larga y clara ya que suele picar de rodilla para abajo.

La mosca negra es una especie autóctona de la Península, más concretamente de Cataluña, Aragón, Madrid y Valencia. El peligro está en que se dé una plaga y esta se extienda al resto de comunidades por las altas temperaturas, como así han informado desde Anecpla, que avisó en un comunicado durante pasada la ola de calor de este mes de agosto que los expertos prevén un boom de este insecto. «La diferencia ahora es que debido al cambio climático, estas especies que estaban antes en unas zonas concretas han ido colonizando otras porque las altas temperaturas hacen que puedan vivir a mayor altitud y latitud. Su ciclo de vida puede llegar a reducirse a la mitad cuando hace mucho calor provocando un boom demográfico», explica el director de Anecpla.

La ola de calor acelera el metabolismo de esta mosca y reduce su ciclo biológico por lo que se reproduce más rápidamente. Por eso se han multiplicado. «La expansión ha empezado en la costa de la parte norte, en Cataluña. Luego se metió hacia Aragón y ha seguido bajando a Madrid y Valencia. También ha llegado a la Región de Murcia, porque nos han llegado casos a la Asociación», informan desde Anecpla.

Otro factor ha sido la recesión de las aves insectívoras o el murciélago como depredadoras de esta moscas. También hay expertos que lo achacan a la pérdida de ganado en las riberas.

Empresas de la patronal de sanidad ambiental ya han hecho tratamientos preventivos en las zonas de España que tienen esta plaga. El más reciente fue en el tramo del río Manzanares de Madrid para controlar a la ‘mosca chupasangre’. Una vez realizado, redujeron los focos de esta especie en un 90% con una bacteria biológica con la que se rocía el cauce y requiere cinco actuaciones al año.

Por el momento, la Región no ha requerido de un fumigado intensivo similar. Al no producir ninguna enfermedad de salud pública, la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma no lleva un censo de casos, por lo que no se puede saber con exactitud a cuántas personas ha picado ya esta mosca.

Con la ola de calor se han alcanzado unos niveles muy altos de mosca negra y se puede considerar plaga, aunque «no es preocupante, pero sí hay que ocuparse de ello», informa el director de la Asociación de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla), Jorge Galván, que avisa de que ya les han llegado casos de picaduras en la Región, aunque todavía no se puede hablar de plaga en la Región. Sí que puede serlo en el futuro, cuando habrá que hacer tratamientos preventivos desde las empresas de su patronal como ya se vienen haciendo en otras comunidades.