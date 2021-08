Es un «duelo personal» el estado de degradación del Mar Menor para las miles de personas que ayer formaron una cadena humana bordeando sus 73 kilómetros de costa. Indignación, tristeza y, sobre todo, esperanza de poder recuperar este ecosistema único eran los principales motivos que han llevado a veraneantes y residentes a vestir de negro y unirse a la cadena humana que ha sido kilométrica en las orillas de los pueblos ribereños y puntos de La Manga.

La participación ciudadana ha superado las expectativas en muchas de las playas y la respuesta ha sido «abrumadora». En concreto, en Los Alcázares los asistentes tuvieron que formar dos filas, debido al gran número de manifestantes. «Hay mucha gente aquí pidiéndole perdón al Mar Menor. A partir de la anoxia de 2019 muchos tomamos esta lucha como algo personal. Por eso estamos recogiendo firmas, para protegerlo», dice Jesús Cutillas, uno de los organizadores y voluntario de la plataforma para la personalidad jurídica de la laguna, ILP Mar Menor.

La cadena empezó a la una de la tarde de este sábado y los manifestantes abrazaron de manera simbólica durante 15 minutos el Mar Menor. Además, guardaron un minuto de silencio por la muerte de miles de peces, cantaron la canción ‘Sol y Sal’ que Nunatak dedicada a la laguna salada y dieron un multitudinario aplauso.

Los mayores, conmocionados

La mayoría de los eslabones que formaban la cadena eran personas mayores y padres que compartían conmocionados unos con otros los buenos recuerdos que guardan de su infancia en esta albufera y lo mucho que lamentan que las generaciones venideras no puedan disfrutarla como ellos hicieron. «Hay gente en todas las comunidades firmando. Ha tocado la fibra sensible de todos porque es nuestro mar. Aquí no hay política, es medio ambiente», afirmó a LA OPINIÓN, con lágrimas en los ojos, Rocío García, una anciana que lleva veraneando 40 años en Los Alcázares. «El Mar Menor es la vida misma de los murcianos y los madrileños. Es una joya medioambiental. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos?». También asistieron a este acto representantes del PSOE tanto a nivel local como regional y del PP de los municipios ribereños.

#AbracemosalMarMenor

Los manifestantes creen que esta cadena es un llamamiento que está provocando que la gente cada vez se sensibilice más. Los asistentes le han dado difusión a este encuentro a través del hashtag #AbracemosalMarMenor.

«Espero que ya que hacemos el esfuerzo de venir sirva para visibilizar el Mar Menor y que los políticos tomen medidas», dice Beatriz del Rey, que formó parte de la cadena humana en la orilla de la laguna, junto a su marido y sus hijos. Todos vestidos de luto, con paraguas negros y pancartas de ‘SOS Mar Menor’. Son de Madrid, pero llevan toda la vida veraneando en Los Alcázares y les provocó mucha tristeza que sus hijos tuvieran que ver los peces muertos que han resultado ser toneladas de fauna marina muerta por falta de oxígeno en estas dos últimas semanas. «Los peces que han sobrevivido están envenenados, porque ahora nadan más despacio. Ahora los puedo tocar cuando me baño en la playa», dice su hija Beatriz de 9 años.

Los vecinos esperan que sus quejas ayuden a recuperarlo, mientras ven cómo cada año hay menos veraneantes

‘Mar Menor Vivo’ era uno de los lemas que vociferaba la cadena humana en las playas de la laguna, que también contó con una batucada. «Apoyamos lo que se está gritando y queríamos hacer ruido», dice Lía Maravini, de la batucada Dakitu de Murcia, que decidió ir voluntariamente para darle mayor visibilidad a esta causa.

Inyección de firmas

Los voluntarios del ILP están contentos con la respuesta recibida por parte de la sociedad. «Cuando hay eventos masivos se recogen muchas más firmas», asegura la voluntaria Helen P. «Esperemos que esto sirva para que nuestros políticos no vengan solo a hacerse la foto y no terminen matándolo». Helen, como muchos de sus compañeros, se hizo voluntaria hace tres años tras vivir con «tristeza y decepción» el primer episodio de anoxia en 2019. La mayoría llevan desde la infancia veraneando en el Mar Menor y viven su muerte con «enfado».

Tres generaciones

La familia Lora Ceballos lleva tres generaciones intentando salvar el Mar Menor reivindicando su mal estado. «Mis padres eran de Madrid pero se vinieron a vivir al Mar Menor por el mucho cariño que le tenían. Cuando mi padre falleció hace 13 años ya decía que como este mar no se cuide va a desaparecer. Ahora yo, con 69 años, y mi hija, de 34 años, estamos recogiendo firmas. Tenemos que poner cada uno nuestro granito de arena», cuenta mientras forma el abrazo a la albufera, Rafaela Lora.

Un abrazo desde la mar

El velero Diosa Maat, de Ecologistas en Acción, se sumó a esta reivindicación concluyendo así su campaña ‘Mediterráneo en Acción’, que comenzó hace dos meses en el Mar Menor denunciando la eutrofización originada por fertilizantes agroindustriales y siguió por la costa valenciana para alertar sobre el impacto de la urbanización incontrolada del litoral, la contaminación por vertidos o la pérdida de biodiversidad. El objetivo es «protestar por la mala gestión de la laguna salada y pedir a los responsables políticos que pongan fin a este desastre ecológico», informan desde Ecologistas en Acción.

Los vecinos preguntados albergan la esperanza de que sus quejas ayuden a recuperar el Mar Menor. Mientras, ven con impotencia como cada verano acuden menos veraneantes y admiten ellos mismos que evitan bañarse en esta laguna salada por sus altos niveles contaminantes.