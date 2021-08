La Confederación empresarial COEC lamenta que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reuniera con diversos colectivos en su visita al Mar Menor y no les hiciera hueco en su agenda.

Sobre el estado de la laguna, la presidenta de COEC, Ana Correa, criticó ayer que «cinco años después no se ha puesto en marcha el Plan Vertido 0, no se ha solucionado el problema de las escorrentías del Llano y La Unión, no se han ampliado las depuradoras, no se ha acabado con los regadíos ilegales y tenemos un acuífero que rebosa agua y debe ser drenado».

Correa mostró su indignación ante la «inacción de las administraciones competentes, que es demoledora, y las consecuencias medioambientales, económicas y sociales que van a tardar muchos años en ser compensadas».

Advirtió de que la situación del Mar Menor «afecta muy negativamente» a los empresarios de la Comarca del Campo de Cartagena, en especial al sector turístico. Pero, en su opinión, nadie se acuerda de ellos ni les muestra su apoyo.

La presidenta de COEC reconoció que las pérdidas son millonarias y que las empresas están viendo comprometida su viabilidad, mientras que los puestos de trabajo que generan «peligran seriamente».

Para la patronal cartagenera urge definir un plan de actuación que comprometa a todas las administraciones, así como a los agentes sociales, y que sea transparente y con la dotación presupuestaria necesaria. Además, Correa tendió su mano a los gobiernos nacional y regional «para participar en la solución, desde el rigor y la seriedad del problema que tenemos que abordar».

Hostecar y Podemos piden ayudas para los afectados

La Asociación de Hosteleros de Cartagena y Podemos se reunieron ayer para abordar la situación «urgente» que vive el sector tras la pandemia y por la situación «dramática que vive el Mar Menor». La portavoz de la formación morada en la Asamblea, María Marín, exigió al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, «ayudas inmediatas para un sector que vive con angustia el estado crítico de la laguna y apenas empezaba a sacar la cabeza». Marín aseguró que «si el daño ambiental es enorme, el impacto económico es incalculable».