Tras cuatro días de mutismo, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado este viernes que trasladará la maquinaria necesaria esta noche para iniciar en cuanto tenga luz verde el calado de la gola de Marchamalo. "El grupo de Ecología Lagunar del Comité de Asesoramiento Científico ha considerado que es una medida más que necesaria para solucionar el problema. Es una propuesta para oxigenar el Mar Menor en su zona sur y es una de las pocas medidas que se pueden tomar a corto plazo", ha asegurado.

Además, ha anunciado que si desde el Gobierno central no acceden, el Ejecutivo autonómico acudirá a la justicia para que "se nos permita actuar mediante actuación cautelarísima".

Otra de las medidas que ha anunciado tras convocar un Consejo de Gobierno Extraordinario para abordar la situación del Mar Menor es que la Comunidad Autónoma solicitará al Estado la transferencia de las competencias en Costas y de la cuenca vertiente al Mar Menor. "El objetivo es actuar en el acuífero y en las ramblas para desarrollar las actuaciones pertinentes de forma urgente. No quiero tener más las manos atadas con el Mar Menor, si me van a señalar como responsable, quiero serlo. Solo pedimos que nos dejen actuar", ha señalado.

La tercera medida que tratará de llevar a cabo el Gobierno regional es prohibir los vertidos al Mar Menor, y ha hecho hincapié en los provenientes de la rambla del Albujón. Ha insistido en que la Comunidad lleva tres años pidiendo que se ejecute el proyecto Vertido 0. "Si no lo van a hacer ellos, lo haremos nosotros. La inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez confunde a los ciudadanos que creen que no estamos actuando, la realidad es que no nos dejan actuar", ha sentenciado.

En la reunión del Consejo de Gobierno han participado miembros del Comité de Asesoramiento Científico, con los que se han debatido las medidas a tener en cuenta para dar respuesta al grave problema ambiental del Mar Menor.

Lejos de hacer autocrítica, López Miras ha insistido en que ha puesto en marcha todo cuanto está en su mano para salvar y proteger la laguna salada, "pero salta a la vista que no ha sido suficente".

Las críticas de la ciudadanía durante los últimos días acerca del cruce de acusaciones entre partidos y la inacción desde la administración no parecen haber tenido respuesta en las palabras de López Miras, quien ha asegurado que "esto no es una pelea de políticos de distinto signo para depurar responsabilidades", para luego añadir que "vamos a dar respuesta a aquellos problemas a los que el Estado no hace frente. Este problema no lo ha generado este Gobierno regional, pero seré yo y este Ejecutivo quien lo va a solucionar".

Por otro lado, el presidente de la Comunidad ha insistido en la consigna que miembros del Partido Popular han repetido a lo largo de la semana, insistiendo en que el 80% de las competencias en relación al Mar Menor las tiene el Estado, así como que el proyecto Vertido 0 lleva tres años en un cajón por culpa el Gobierno de Sánchez.

Finalmente, trasladará las decisiones tomadas a los alcaldes de los municipios ribereños, a los que solicitó su apoyo para requerir la implicación del Estado en el problema ambiental del Mar Menor.

La respuesta de López Miras llega tras cinco días de mortandad en el Mar Menor

El estado en el que han amanecido ocho playas del Mar Menor este viernes ha consternado a la ciudadanía de la Región y ha obligado al cierre de estos arenales para poder acometer la limpieza de las cientos de miles de peces que han aparecido muertos. Las playas afectadas han sido La Gola, Playa Paraíso, Playa Honda, Caravaning, Mar de Cristal, Islas Menores, Puerto Bello y Cala del Pino. Aunque horas más tarde, seis de estas han vuelto a ser abiertas al baño entre las quejas de vecinos que no comprendían cómo se había llegado hasta tal punto.

La directora general del Mar Menor, Miriam Pérez, aseguró este jueves que López Miras "estaba permanentemente informado de la evolución de la laguna" tras las duras críticas recibidas por PSRM y Podemos, quienes acusaron al jefe del Ejecutivo de estar "desaparecido" y criticaron que no se pronunciase ante la magnitud del desastre ecológico.

Plataformas ciudadanas y ecologistas también señalaron la "inacción" del Gobierno regional ante la situación del Mar Menor y lamentaron que no "haya salido antes a explicar lo que estaba pasando".

La apertura de las golas, una propuesta de Vox que tienen en frente a los ecologistas Vox ya presentó en 2019 una Proposición No de Ley para dar solución al problema del Mar Menor tras la crisis de 2019 por la anoxia. Entre las medidas que proponían se encontraba abrir las golas que facilitan el intercambio de agua entre el Mar Mediterráneo y el Mar Menor a como estaban en 1950. Ya en aquel momento Ecologistas en Acción y Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) rechazaron la propuesta al calificarla de "ineficaz y que podría llegar a ser perjudicial". Pedro García, director de Anse, consideró que "Vox ha sido mal asesorados y que no conocen correctamente la situación. En toda la laguna hay cinco golas (Marchamalo, el Estacio, el Charco, La Torre y El Ventorrillo) y siguen igual que hace años". Este aclaró que abrir otro canal o agrandar los existentes solo acabaría con el Mar Menor tal y como lo conocemos. Por su parte, el portavoz de Ecologistas, Pedro Luengo, aseguró en 2019 que llevar a cabo esta medida acabaría moviendo el problema al Mediterráneo y afectando a otro ecosistema clave como son los bosques de posidonia.

Antes de la reunión del Consejo de Gobierno, el eurodiputado del PSOE Marcos Ros, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, registró una pregunta a la Comisión Europea para «conocer los planes que la institución tiene previstos para actuar en el Mar Menor frente al ecocidio que está sufriendo», ya que, ha asegurado, «debe actuar de inmediato». En este requirimiento también se ha interesado por el seguimiento que se está realizando a los regadíos ilegales y los vertidos de nitratos de la agricultura intensiva.

Por su parte, Ciudadanos registró en el Congreso una Proposición No de Ley para la protección de la laguna en la que insta al Gobierno de España y al de la Región a adoptar las medidas incluidas en la Iniciativa Legislativa Popular para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna.