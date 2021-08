El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de San Pedro, José Blaya, reconoce que están preocupados por lo que ocurre en el Mar Menor, «porque le da una publicidad que no es cierta». Blaya quita importancia al episodio del lunes y asegura que la muerte de los peces se debe a las altas temperaturas. «Las pérdidas no fueron numerosas, por lo que no creo que afecte a las capturas más adelante», asegura. Además, insiste en que el pescado de la laguna «está en perfecto estado, hacemos análisis semanales y cada año está más gordo y más sabroso».