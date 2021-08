La directora general del Mar Menor, Miriam Pérez, ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que se tramite con "urgencia" el proyecto del Colector Norte de la rambla del Albujón, porque "tendría efectos muy favorables para el Mar Menor".

Pérez, en una entrevista a Onda Regional recogida por Europa Press, ha lamentado que "por desgracia no se avanza a la velocidad que se debería". "El proyecto del Colector Norte que está dentro del Plan Vertido 0, que ahora mismo se encuentra en fase de tramitación, es un proyecto de vital importancia que se tendría que tramitar de urgencia", ha insistido. En su opinión, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) "debería de dar el impulso necesario para que este proyecto vea la luz cuanto antes, con una inversión aproximada de 70 millones de euros".

También ha dejado claro que el domingo por la tarde, cuando se tuvo conocimiento de lo ocurrido en determinadas zonas de la laguna, con la aparición de "alevines de peces aturdidos", se desplegó el protocolo de actuación y se trasladó a las brigadas de agentes medioambientales para que tomaran muestras de la fauna y agua y "ver lo que sucedía en la zona".

"Se recorrió el Mar Menor por si aparecían cuestiones parecidas y desde el lunes por la mañana se hace una monitorización continuada", ha manifestado la directora general, pero ha reconocido que "en un ecosistema tan frágil y sensible como es este, cualquier circunstancia que pueda alterar sus características puede suponer eventos de este tipo".

Reconoce que el aumento de las temperaturas ha sido "muy significativo" y ello aparejado con la "subida de la clorofila y la entrada continuada de agua dulce cargada de nutrientes ha hecho que la demanda de oxígeno sea mayor y que haya podido haber estos episodios que hemos visto estos días".

Recuerda, al hilo, que desde 2016 se están tomando medidas. "La Jefatura de Servicio de Pesca de la Comunidad sale semanalmente a medir parámetros físicos y químicos del Mar Menor, como pueden ser el oxígeno, la temperatura, la turbidez, clorofila y transparencia" y por parte del Imida "salen a medir nutrientes en la zona de la rambla del Albujón, mientras que la Dirección General mide los aforos de la rambla para saber qué cantidad de nutrientes y caudal de agua entra, de forma continuada, en el Mar Menor".

Según Pérez, los científicos advierten que este punto "es prioritario" y el objetivo es que "se pare esa entrada de agua continuada cargada de nutrientes porque si se parara, se conseguiría que el Mar Menor se recuperara en un periodo de tiempo inferior a si esto continúa".

Por ello, reclama al Ministerio que "haga todo lo que esté en su mano para que el bombeo de la rambla del Albujón no cese en ningún momento y ponga en marcha medidas del Plan de Vertido 0 dirigidas a rebajar el nivel del acuífero y evitar que entre agua; es la obsesión que tenemos".

Y es que, incide, "si logramos que el Ministerio se haga cargo de esas competencias que son suyas y pone en marcha esas infraestructuras necesarias para cesar esa entrada de agua continuada, el Mar Menor se vería mucho mejor".

Desde el Gobierno regional se propuso, dice, para que eso fuera viable una desnitrificadora para que "no hubiera problemas con los nutrientes, pero no será favorable si no se hace conjuntamente esa evaluación de impacto ambiental junto con la desnitrificadora".

Igualmente, critica que el Ministerio "nos lo ponga muy difícil" en lo que se refiere a las pruebas de oxigenación, porque "le hemos presentado en varias ocasiones hacer pruebas piloto y hemos obtenido siempre una negativa por su parte y al delegado del Gobierno se le solicitó auxilio y se obtuvo el no por respuesta".