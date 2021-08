La Consejería de Salud anunció el lunes el adelanto de la vacunación de seis meses a cuatro semanas para quienes habían pasado la covid. Uno de los motivos que llevaron a tomar esta decisión fue subsanar el vacío al que se enfrentaban estas personas al solicitar su Certificado Digital Europeo, que ahora podrán obtener sin mayor dificultad tras recibir la dosis.

Este documento puede obtenerse acreditando la vacunación; con una prueba en laboratorio; o con el Certificado de Recuperación, que garantiza que se ha superado la enfermedad. Este último ha sido un gran desconocido en la Región pese a ser la llave para viajar por Europa para los murcianos que aún no podían ser vacunados por no haber pasado 6 meses.

De los 327.000 certificados de los tres tipos expedidos hasta ayer en la Región, tan solo el 0,6%, apenas 2.000, eran de recuperación.

Ciudadanos que habían pasado el virus y aún no habían podido recibir la vacuna han acudido durante las últimas semanas a sus centros de salud para solicitar el documento que les permitiera salir del país este verano y han vuelto a casa con las manos vacías, ya que desconocían de su existencia y no habían expedido ninguno. En otros centros donde sí lo han hecho, muchos de estos pacientes recuperados no han tenido mejor suerte, puesto que sin una PCR que demostrase que habían pasado el virus no podían acceder a este documento.

Para expedir este certificado, según han informado fuentes de la Consejería, «es necesario acreditar con una PCR que el paciente ha pasado la enfermedad». Así, pese a haber superado la covid, haber guardado cuarentena e incluso haber estado de baja, no podían recibir este documento, ya que la prueba que se les realizó en su momento no siempre era una PCR, sino un test de antígenos».