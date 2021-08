Los llamados riders, los repartidores de comida a domicilio que trabajan para plataformas como Glovo, Uber Eats y Deliveroo, se sienten en un limbo legal, tras la entrada en vigor ayer de la ley que obliga a las multinacionales para las que trabajan a contratarlos como asalariados. En la Región se calcula que hay cerca de un millar de repartidores, según las estimaciones de Comisiones Obreras.

Hasta ahora la mayoría de estos mensajeros han cotizado como trabajadores por cuenta propia, que deben pagar su propia Seguridad Social y la mochila de reparto utilizada, además de aportar su vehículo, pero el Tribunal Supremo los ha considerado como ‘falsos autónomos’ y ha obligado a las compañías a darlos de alta como asalariados.

Esto es lo que establece la llamada ‘Ley Rider’, que entró en vigor ayer una vez cumplidos los tres meses de plazo otorgados a las empresas del sector para adaptarse a la normativa elaborada por el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, las empresas han hecho oídos sordos y no han dado de alta a los repartidores, que ayer salieron a la calle con la ley en vigor sin saber cuál es su situación laboral, puesto que su cotización como autónomos ya no cubre la labor que venían realizando hasta ahora. «¿Podemos tener algún problema si la Policía nos para por la calle y no tenemos contrato?», se preguntaba Damián, un repartidor de Murcia.

De momento, Glovo ha anunciado que contratará a 2.000 trabajadores en España, cuando da empleo a unas 10.000 personas, lo que deja en el aire al resto.

Uber Eats ha enviado un mensaje a sus repartidores comunicándoles que han dejado de operar como autónomos y explicándoles que en otro correo les dará las instrucciones «para que puedan seguir actuando como repartidor para nuestra comunidad», lo que se interpreta como una triquiñuela para sortear la obligación de dar de alta a los mensajeros. Por su parte, Deliveroo anunció hace varias semanas su decisión de abandonar España tras la entrada en vigor de la Ley que pretende acabar con el abuso de los falsos autónomos.

Denuncia de CC OO contra Glovo por "desafiar" la norma

CC OO de Cataluña ha anunciado la presentación de dos denuncias ante la Inspección de Trabajo contra la Plataforma Glovo por incumplir presuntamente los derechos laborales de sus trabajadores y «desafiar la ‘Ley Riders’ abiertamente sin hacer el intento de adaptarse a la normativa». El sindicato también denunció hace meses a Glovo ante la Inspección de Trabajo de Murcia, que levantó cerca de 300 actas de infracción por obligar a los repartidores a cotizar como autónomos, al tiempo que les exigió el pago de las cotizaciones de los cuatro años no prescritos.