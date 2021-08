Los partidos políticos de la Región de Murcia volvieron ayer al cruce de reproches mutuo tras publicar este periódico los vertidos de nutrientes a través de las ramblas que desembocan en el Mar Menor. El PSOE exigió ayer al Ejecutivo de Fernando López Miras que «tome medidas inmediatas» frente a los vertidos de nitratos que están «destruyendo» el Mar Menor. Del mismo modo, el partido denuncia que la política de la Comunidad consiste «en culpar de todo al Gobierno de España». El PSOE remarca que no se está llevando a cabo el programa de control de nitratos que contempla la Ley del Mar Menor ni se ha puesto en funcionamiento el registro público de expedientes sancionadores. «No han desarrollado la figura de los operadores agroambientales, no amplían el cuerpo de inspectores, no eliminan los cultivos ilegales, y así, un largo etcétera de incumplimientos».

El PP, por su parte, señala al PSOE murciano como el «menos indicado para dar lecciones sobre el Mar Menor ya que el Plan Vertido Cero lleva más de tres años en un cajón solo porque lo puso en marcha el Gobierno de Rajoy». Los populares recordaron a los socialistas que «el agua de la rambla del Albujón es competencia del Estado» y que «hace años que esta situación está diagnosticada y el Partido Socialista sigue sin dar soluciones. Así es imposible cuidar de la integridad ecológica del Mar Menor».

Desde Podemos apuntaron al consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, señalando que «es escandaloso que fuera, cuando es el único responsable de seguir permitiendo a la agroindustria el uso de nitratos contaminantes y no ha eliminado ni una sola hectárea de regadíos ilegales».

Para hoy se han convocado protestas multitudinarias en todas las playas del Mar Menor por el estado del ecosistema.