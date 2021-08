El Ministerio de Sanidad y las comunidades han comenzado a tomarse en serio el problema de los empleados antivacunas de las residencias en España. Ante la imposibilidad de obligarlos por ley a que se inmunicen frente a la covid, las administraciones han optado por dirigirse a estas instituciones privadas, pero financiadas con fondos públicos, con varias recomendaciones que por el momento no serán de obligado cumplimiento. Entre ellas está la posibilidad de que las residencias aparten de sus funciones, como por ejemplo la atención directa a los usuarios, y trasladen a otra sección dentro del centro a aquellos empleados que no estén vacunados. Para aquellos que se van a incorporar a su puesto sucedería lo mismo, que no podrán hacerlo hasta que no reciban la pauta completa.

Y en todo caso, deberán realizarse pruebas al menos dos veces a la semana, algo que según la Consejería de Salud de Murcia ya se está haciendo en las residencias regionales. Las patronales de las residencias llevan semanas alertando del rechazo de algunos trabajadores a ser inmunizados. Piden que la vacunación sea en su caso obligatoria, como lo es, por ejemplo, en Francia. Las autonomías del país y el Ministerio de Sanidad, reunidos como cada semana dentro del Consejo Interterritorial de Salud, no han llegado tan lejos.

Resulta imposible saber cuántos de los empleados en las residencias están optando por no vacunarse en toda España. Sanidad carece de datos y solo algunos territorios los ofrecen, mostrando un escenario muy variable entre unos y otros. En Galicia y Extremadura, este colectivo no llega al 1% del total en cada autonomía. En Andalucía, el porcentaje asciende al 2,7%, menos que en Murcia (5,8%) y Cataluña (7,8%).

El departamento que dirige la ministra Carolina Darias ha explicado que aunque el número de casos y fallecimientos en los mayores residentes en centros sociosanitarios ha descendido de forma considerable desde el mes de marzo de 2021, en el que se les terminó de vacunar, «en situaciones de alta transmisión comunitaria hay riesgo de que aparezcan casos, si no se toman las debidas precauciones». De este modo, Darias ha informado del documento de recomendaciones aprobado por los técnicos de la Ponencia de Alertas, que se irá revisando por los responsables de Salud Pública de cada comunidad autónoma y que marcará las líneas generales de actuación.

Los fallecidos por covid-19 en las residencias de mayores españolas han aumentado de 36 a 71 en la última semana, según la última actualización de datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), publicados el pasado 6 de agosto.

Salud y Política Social debaten hoy

La Consejería de Política Social mantendrá hoy una reunión con el departamento de Salud para tratar este mismo asunto. La intención de la consejera Isabel Franco es que aquellos empleados que no estén vacunados deban pasar cada día un test de antígenos. Salud no descarta aumentar la periodicidad de las pruebas a los empleados: «También intensificaremos la promoción de la vacunación entre el personal no inmunizado, para lo cual las consejerías de Política Social y de Salud, están ultimando una campaña para tratar de lanzar un mensaje más directo y cercano a través de las propias residencias». Las decisiones que hoy se tomen se llevarán al Comité Covid autonómico para su validación.