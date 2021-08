La Región lleva una década sin políticas de juventud. Así lo ha denunciado UGT, con motivo de la celebración del Día internacional de la juventud, que se celebra cada doce de agosto. La organización sindical ha recordado a los políticos que en la Región viven 400.000 personas entre los 14 y 35 años y necesitan medidas específicas para lograr la inclusión social, laboral, cultural y política. Unas medidas que llevan desaparecidas desde la crisis de 2008, asegura el sindicato.

«López Miras debería pensar más en el colectivo juvenil», ha afirmado Miguel Lajarín, secretario de juventud de UGT Región de Murcia. Para Lajarín resulta «incomprensible» que, teniendo a uno de los presidentes autonómicos más jóvenes de España, «el Gobierno regional no impulse políticas para las personas menores de 36 años». Y, del mismo modo, que no se hayan revertido los recortes en la dirección general de juventud desde 2008. El presupuesto de este departamento fue recortado en más de un 70%, al pasar de cerca de 12 millones de euros a los menos de cuatro que actualmente recoge la ley de presupuestos.

UGT, en colaboración con RUGE Murcia, la organización juvenil del sindicato, que cuenta con más de tres mil afiliados entre estudiantes, opositores y trabajadores; ha propuesto diez puntos mínimos para que el Gobierno regional ayude a las nuevas generaciones. Entre ellos, desarrollar políticas activas de empleo, ofrecer ayudas a la emancipación y crear un bono único regional de transporte público.

Propuestas

Para UGT es vital encontrar un trabajo a los más de 41.000 menores de 36 años en paro. El sindicato ha pedido reforzar los servicios de orientación laboral, mejorar la comunicación de los servicios de empleo y formación y coordinarlos con los sindicatos. Perseguir el fraude de los becarios es la otra propuesta en materia de empleo de UGT.

En tercer lugar, UGT ha reclamado convocar la renta básica de emancipación o ayudas destinadas al mismo fin. En la actualidad, solo el 17% de los menores de 30 años se han emancipado en la Región de Murcia. Otra es, abaratar y mejorar el transporte público .

En quinto lugar, exige un nuevo Plan regional contra el acoso escolar, que sensibilice sobre la relevancia de esta lacra a toda la comunidad educativa. La lucha por la igualdad también está presente el Día de la juventud. UGT reclama a la Consejería de educación que dé un giro de 180 grados y pase del intento de veto parental a la información científica, académica, rigurosa sobre diversidad.

UGT destaca la urgencia de implementar nuevas campañas y programas para jóvenes sobre salud mental, drogadicciones, ludopatía, enfermedades de transmisión sexual y trastornos y hábitos de nutrición. Por otro lado, reitera la necesidad de fortalecer la participación juvenil mediante tres propuestas: reactivar el Consejo de la juventud, dotar de recursos económicos a las asociaciones juveniles y facilitar que estas organizaciones vuelvan a hacer talleres y campamentos. Aseguran que el ocio alternativo y organizado es seguro y tiene que volver la red de albergues juveniles y que desde Juventud ayuden a cumplir con todas las medidas covid.

La oferta de pisos compartidos crece un 24% en el último año

Aumenta la oferta de pisos compartidos un 24% en la Región de Murcia en el último año, un 18% más que la media nacional, según un informe publicado por idealista. Además, la variación del precio del alquiler en estos doce últimos meses ha sido de solo el 2,5%.

El crecimiento de la oferta y las bajadas de los alquileres en las principales capitales ha provocado importantes caídas de precio, a excepción de en Murcia, que se ha mantenido.

El precio del alquiler en agosto de 2021 es de una media de 244 euros por habitación y la variación del precio en estos últimos 12 meses es del 2,5%.

El perfil de la persona que comparte piso en la Comunidad se sitúa en una media de edad de 31 años con las características de no fumador y no tener mascota, ya que muchos caseros no permiten tenerlas. Un perfil similar al que tenían el año pasado, aunque la edad media ha vuelto a subir.

En la mayoría de los pisos compartidos conviven hombres y mujeres (69%), mientras que el 26% solo tiene habitantes femeninas y el 4% solo compañeros masculinos.

Plantean un bono juvenil para el transporte público como el de Madrid

Una de las diez propuestas que hace UGT para mejorar la calidad de vida de los jovenes murcianos es abaratar y mejorar el transporte público. Desde el sindicato informan de que se ha convertido en una reivindicación principal para ellos. UGT quiere que la Región cuente con un bono similar al de la Comunidad de Madrid. Así cualquier joven podría pagar un único abono de 20 o 30 euros al mes, que le daría acceso a todo el transporte público. Para lograr esta innovadora propuesta sería necesario que la consejería de Fomento e Infraestructuras lograse coordinar a las empresas de autobuses junto con Renfe, el Tranvía de Murcia y los servicios municipales de autobús. Esta nueva tarjeta de transporte atraería a más usuarios jóvenes, ya que reduciría el coste de la movilidad para estudiantes, trabajadores y desempleados. Sobre todo, para aquellos que residen en comarcas periféricas y localidades rurales.