El consejero de Salud, Juan José Pedreño, reveló ayer que el 68% de las 163 personas ingresadas por covid en los hospitales de la Región de Murcia no se había vacunado. Se trata de pacientes con edades comprendidas entre los 17 y los 94 años. Asimismo, informó de que en Cuidados Intensivos hay 29 enfermos, de entre 23 y 84 años, y «más de un 83% no estaban vacunados».

Pedreño hizo estas afirmaciones en un día en el que la comunidad murciana celebraba un fuerte descenso de contagiados, con 98 nuevos casos positivos por coronavirus en las 24 horas. Además, no hubo que lamentar ningún deceso nuevo, con lo que la cifra de fallecidos por covid se queda en 1.631.

De los 98 nuevos casos, 30 corresponden a la capital de la Región; 26 a Cartagena; diez a Jumilla; cinco a Caravaca de la Cruz y Lorca; tres a Cieza; y dos a Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. El resto están repartidos por los demás pueblos.

El número de casos activos se sitúa en 4.921 en la Región de Murcia (396 menos respecto a la jornada anterior), de los que 163 están ingresados en centros hospitalarios. De ellos, 29 se encuentran en cuidados intensivos.

El resto, 4.758, permanecen en sus casas (396 menos) y hay 122.444 personas curadas, 494 en el último día. Además, el número de pruebas realizadas sigue creciendo, en concreto ya se han realizado 1.342.564 PCR/antígeno y 114.030 de Anticuerpos.

El consejero de Salud manifestó, tras la reunión del Comité Covid, que el número de casos activos en la Región se ha estabilizado esta última semana y la tasa de incidencia media continúa disminuyendo, un 20 por ciento en los últimos siete días, aunque se mantienen las restricciones horarias, de reunión y aforos vigentes.

Además, Pedreño apuntó que el número de casos por cada 100.000 habitantes a siete días asciende a 202,9 y a 445,7 el de 14 días, veinte puntos menos que la semana anterior, y lo ha achacado a las medidas tomadas y el aumento de cribados.

Concretamente, la semana pasada se realizaron en 17 municipios a cerca de un millar de personas de entre 14 y 39 años, de los que 30 dieron positivo. Se llevan a cabo en este tramo porque supone, ha explicado el consejero, «el 53 por ciento de los casos detectados esta última semana, en concreto 2.974». Aunque, ha reconocido, la incidencia entre los más jóvenes ha comenzado a descender con la vacunación.

En este sentido, ha comentado que la vacunación de los jóvenes de 12 a 19 años va «a buen ritmo», ya que se ha alcanzado el 40 por ciento de cobertura en este tramo en una semana, la mayor de registrada en siete días.

En esta línea, ha apuntado que en la Región hay 163 personas ingresadas por covid-19 , y que se trata de pacientes con edades comprendidas entre los 17 y los 94, de los que el 68 por ciento no están vacunados. De ellos, 29, que tienen entre 23 y 84 años, están en la UCI. El 83 por ciento de estos pacientes que se hallan en Cuidados Intensivos no habían sido vacunados, precisó el consejero.

Por otro lado, indicó que la Región de Murcia continúa una semana más en nivel 2 medio de alerta, mientras que en nivel 1 bajo están Aledo, Ricote y Ulea; en nivel 2 medio Abanilla y Ojós, y en el nivel 3 alto siguen la mayoría de municipios. Recordó que ese nivel la hostelería reduce su aforo interior al 30 por ciento, queda suspendida la actividad interior en el ocio nocturno y se limitan al 30 por ciento los aforos en celebraciones, sin sobrepasar las 30 personas si el acto es en interior y las 60 si es en exterior.

Asimismo, se mantienen las medidas vigentes y en su día ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ de Murcia, por lo que quedan restringidas las reuniones a un máximo de diez personas no convivientes tanto en espacios públicos como privados. También sigue el ‘toque de queda encubierto’, de dos a seis de la mañana, con lo cual continúa la orden de cierre para toda actividad no esencial durante cuatro horas y la prohibición de venta de alcohol en comercios y gasolineras a partir de las diez de la noche, así como la suspensión del interior del ocio nocturno y la limitación de aforos para las fiestas.

Con respecto al proceso de vacunación, dijo que está semana, con la llegada de 118.170 dosis de Pfizer y 15.600 de Moderna, está previsto inocular a 140.000 personas, y ha agregado que se continúa con la vacunación en empresas, esta semana, en las hortofrutícolas de Murcia, y que el domingo se inició la de los centros de menores, donde se ha inmunizado a 312 usuarios.

Pedreño ha recordado que hay brotes en cuatro residencias de la Región: uno en Lorca, otro en Fuente Álamo y dos en Cartagena, con un total de 52 residentes afectados, todos ellos vacunados, y 20 trabajadores contagiados.

Concretamente, en el geriátrico de Lorca, donde se ha producido un fallecimiento, hay 15 usuarios afectados, dos de ellos ingresados en el hospital, y tres trabajadores contagiados; mientras que en el de Fuente Álamo, donde ha habido dos muertes por Covid, hay 26 usuarios afectados, seis de ellos ingresados, y 12 trabajadores contagiados.

Por último, en una de las residencias de Cartagena hay siete usuarios afectados por Covid, dos de ellos ingresados, y un trabajador contagiado; y en el otro hay cinco usuarios y cuatro trabajadores afectados.

Por otro lado, las farmacias de la Región vendieron 17.550 unidades de test de antígenos en la semana del 26 de julio al 1 de agosto, muchos de ellos debido a la obligatoriedad de esta prueba para viajar a determinados países.

Según el informe de seguimiento de la venta en farmacias de estos test de para detectar la covid, elaborado por la consultora de salud IQVIA, en la citada semana se vendieron en España un total de 1.081.554 pruebas.

Llamamiento para cubrir las 30.000 citas para inocularse

López Miras dice que «a la Región le envían menos vacunas» que a otras comunidades

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, aprovechó ayer su visita a Cartagena para hacer un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a vacunarse del covid-19 y cubrir así las 30.000 citas disponibles para todas las franjas de edad.

Junto a la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, López Miras ha hecho una llamamiento a toda la sociedad para que se vacune. «Esto es lo más importante para protegernos, para proteger nuestra vida y para proteger a los demás», ha resaltado.

En Cartagena las dosis se administran, como ya es habitual, en el punto de vacunación Covid instalado en el Centro Comercial Rambla de Cartagena, y esta semana quedan libres 3.000 citas.

López Miras ha defendido la vacunación como «una herramienta importantísima para vencer la pandemia» y ha argumentado que «todos deberíamos vacunarnos, ya no por nosotros, si no por los demás». «Más aún si se trabaja en centros con personas especialmente vulnerables», ha insistido. A su juicio, «es una irresponsabilidad no vacunarse» si se trabaja en una residencia de mayores.

A fecha del viernes, ha contado el presidente de Murcia, en la Región se han puesto el 96,8 por ciento de las vacunas que le han llegado, «igual que la media nacional», pero se han puesto menos segundas dosis que en el resto del país.

Esto se debe, ha denunciado López Miras, a que «a la Región de Murcia le envían menos vacunas que al resto».