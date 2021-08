El año de la pandemia fue también el del ahorro para los hogares murcianos. Según los últimos datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 cada hogar de la Región gastó un total de 29.746 euros de media, mientras que en el año 2020 el gasto medio por hogar sufrió una reducción del 15%, hasta situarse en los 25.080 euros.

En palabras de Juana Pérez Martínez, presidenta de la Federación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ThaderConsumo, «los hábitos de consumo de los murcianos cambiaron muchísimo» durante la pandemia. «Se redujeron los presupuestos familiares, ya que hubo una reducción bastante alta de los ingresos de las familias por un gran número de afectados por ERTE y reducciones de plantilla», afirma.

La hostelería, según los datos la Encuesta, fue uno de los sectores más castigados por la irrupción de la covid. En 2019, cada hogar murciano gastó, de media, 2.814 euros en restauración y comedores; en 2020, el gasto se redujo drásticamente, un 49%, hasta los 1.423 euros.

Otro gasto que sufrió una dramática reducción en 2020 fue el de servicios recreativos, deportivos y culturales, que de los 555 euros de media por hogar en 2019 se desplomó hasta los 264 euros, lo que supone una caída del 52%. «Tener opciones de actividades culturales y recreativas a través de plataformas gratuitas, como conciertos por YouTube o Zoom, hizo que el gasto fuera mucho más reducido», dice Pérez Martínez.

Los hogares murcianos también gastaron menos en ropa. El gasto medio por hogar en vestimenta bajó de 1.226 euros en 2019 a 739 euros en 2020, una reducción cercana al 40%. «Si estás confinado, sin actividades sociales, te vistes menos para ir al trabajo, te descantas más por ropa cómoda en casa, por lo que es totalmente entendible la reducción del gasto en vestimenta», explica la presidenta de ThaderConsumo, que añade que «las actividades escolares tampoco estaban al cien por cien, con lo cual la inversión en ropa infantil también cayó bastante».

El consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco también disminuyó, si bien no de un modo tan radical como el de la restauración y el del vestido. Cada hogar de la Región desembolsó, de media, 252 euros anuales en bebidas alcohólicas en 2019, mientras que en 2020 esta cifra se situó en 242 euros, lo que supone una caída cercana al 4%; en tabaco, el gasto se redujo un 24%, pasando de los 327 euros de media por hogar en 2019 a los 248 euros en 2020. Pérez Martínez señala, en este sentido, que «hay muchos fumadores sociales, que fuman a la salida del trabajo, o cuando se están tomando una copa, cosa que no pueden hacer confinados en casa». Además, «covid y tabaco no cuajan bien. Si eres fumador, las perspectivas de afrontar la covid de manera satisfactoria se van reduciendo. Hay muchos consumidores que aprovecharon la oportunidad para reducir su consumo de tabaco». Por otra parte, «los jóvenes son casi un 20% de los nuevos fumadores, y estos, al estar dentro de casa, bajo la tutela familiar, no aumentaron», concluye la presidenta de ThaderConsumo.

El confinamiento se tradujo, por otro lado, en una disminución del uso de vehículos de transporte personales. Si en 2019 cada hogar murciano gastó, de media, 2.383 euros en transporte personal, en 2020 el gasto fue de tan solo 1.657 euros. Del mismo modo, el desembolso en servicios de transporte pasó de 219 euros de media por hogar en 2019 a 80 euros en 2020. Se trata de una disminución del 30% y del 63%, respectivamente.

El gasto por hogar en alimentación es uno de los pocos que aumentó. En concreto, pasó de 4.219 euros de media en 2019 a 4.330 euros en 2020, lo que supone una modesta subida del 2%.

En plena pandemia aumentó también el gasto medio por hogar en productos, aparatos y equipos médicos, de 618 euros en 2019 a 675 euros en 2020, un 9%, así como el desembolso en servicios ambulatorios y hospitalarios, que creció un 18%, pasando de 360 euros en 2019 a 425 euros en 2020.

El sector de las comunicaciones se benefició de las distintas restricciones que dificultaron el contacto social en 2020. Así, aumentó ligeramente, cerca de un 2%, el gasto medio por hogar en servicios postales, de telefonía y fax, que pasó de 718 euros en 2019 a 732 euros en 2020.

En cuanto a las perspectivas para este año, Pérez Martínez es cauta. «Por ahora, las familias están viviendo al día. Su capacidad de ahorro es mínima. Hay temor e incertidumbre por parte del consumidor. El nivel de ingresos será reducido y los consumidores tendrán que ajustar sus gastos». Por último, la presidenta de ThaderConsumo advierte de que «vuelve a existir el peligro de sobreendeudamiento en las cargas familiares», como sucediera en 2008, «cuando las familias, con la facilidad para acceder al crédito, se endeudaron».

Murcia, la segunda comunidad que más gasta en electricidad

Según un estudio realizado por la Consultora AIS Group, especializada en el cálculo de indicadores y co-creadora de ODS Maps, las familias españolas destinan, de media, 1.345 euros al año al pago de los suministros de sus hogares, es decir, el agua, la luz y el gas. Esta cantidad supone alrededor del 5% del total del gasto medio anual de los hogares españoles, que, según los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2020, es de 26.995 euros. El gasto familiar en suministros del hogar, por tanto, ha experimentado una ligera subida en el último año, pasando de suponer algo menos del 4,5% del total del gasto medio familiar en 2019 a constituir el 5% del total en 2020.

La electricidad es el suministro que más dinero cuesta a los hogares españoles. De media, unos 800 euros anuales. Esta cifra indica que casi un 60% del presupuesto de las familias se dedica a pagar la factura de la luz, aunque en comunidades como la de Murcia la cantidad supera el 70%. Y es que los hogares murcianos se encuentran en el segundo lugar en cuanto a desembolso en electricidad, con 960 euros de gasto medio anual, solo por detrás de los hogares baleares, que gastan 985 euros de media anualmente.

En lo que respecta al agua, la media nacional se sitúa por encima de los 180 euros de gasto medio anual por familia.

Murcia se encuentra, asimismo, en los puestos más altos en cuanto al gasto en agua, superando ampliamente la media nacional con 235 euros de gasto medio anual por hogar, apenas por detrás de Madrid, con 250 euros de media anual, y Baleares, que es también la provincia que más recursos económicos destina al agua: 270 euros de gasto medio anual por hogar .

En cuanto al gas, los datos de ODS Maps señalan que el gasto a nivel nacional ronda los 275 euros de media anual, siendo Madrid, con 510 euros, y las provincias del País Vasco, con un desembolso medio anual que se encuentra entre los 395 y los 400 euros, las provincias que más gastan en este recurso.