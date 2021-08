El Grupo Social ONCE mantuvo su cobertura social en 2020 a pesar de la difícil situación generada por la pandemia de la covid-19, con una inversión social superior a los 228 millones de euros, e intensificó su apuesta por el trabajo de calidad en su plantilla, con la firma de un total de 3.433 contratos indefinidos, que llegaron a todas las provincias españolas. Entre ellos 60 contratos fijos fueron para ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Esta es la principal conclusión del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2020, que agrupa la actividades de ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, en el que su presidente, Miguel Carballeda, destaca cómo «no hemos cejado en nuestro empeño de llegar a todos los rincones donde nos ha sido posible, para poner nuestro granito de arena para que la sociedad, en su conjunto, y superar la realidad de la covid sin dejar atrás a las personas con más dificultades, muchas de ellas con discapacidad y otras muchas a quienes la pandemia les ha generado esa realidad».

El Informe confirma que, en su conjunto, el Grupo Social ONCE mantuvo la cobertura integral para las 71.009 personas ciegas afiliadas a la Organización -incluidas las 2.139 que se incorporaron precisamente en 2020, de ellas 54 en la Comunidad Autónoma de Murcia -, así como su labor a través de Fundación ONCE con el resto de personas con discapacidad; e intensificó su labor con 14.000 ciegos mayores de 65 años que viven solos, a los que se dedicó 300.000 llamadas telefónicas en apenas tres meses de confinamiento para poder contactar con todos ellos y cubrir cualquier tipo de necesidad generada por la pandemia, bien directamente o bien a través del voluntariado, que también creció notablemente.

Empleo a personas con discapacidad

De la plantilla total, 40.482 personas tienen algún tipo de discapacidad (un 57,9%) y 29.809 son mujeres (42,6%), logrando así dos objetivos: ser el mayor empleador mundial de personas con discapacidad y cumplir el principio de igualdad y paridad en materia de género.

Además, la organización logró en 2020 sacar de la inactividad a un total de 8.887 personas con discapacidad, 336 en la Comunidad Autónoma de Murcia, que encontraron un empleo dentro o fuera de la Organización –con la intermediación de Fundación ONCE-, lo que significa que, en los últimos diez años, se han impulsado 81.237 puestos de trabajo, a un ritmo de más de 22 empleos diarios generados en la última década para quienes más lo necesitan.