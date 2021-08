El Ayuntamiento de Murcia, junto a la empresa concesionaria Cespa Servicios, han instalado en siete pedanías unos nuevos emplazamientos fijos para el correcto depósito de enseres. «Con esta prueba piloto podremos conocer el comportamiento de los vecinos ante este nuevo sistema de aportación y, si resulta eficiente, extenderlo a otras pedanías», apuntó ayer la concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, Carmen Fructuoso.

El objetivo es facilitar aún más el correcto depósito de este tipo de residuos con el fin de poner coto a las actitudes incívicas de vertido incontrolado de enseres o colchones. Estos nuevos puntos de aportación para residuos voluminosos consisten en cajas abiertas fijas de entre veinte y treinta metros cuadrados colocados en diferentes emplazamientos de siete pedanías: Churra, Puente Tocinos, Patiño, La Raya, Sangonera la Seca, Los Ramos y Llano de Brujas.

Esta iniciativa trata de facilitar aún más el correcto depósito de voluminosos con el fin de evitar los vertidos incontrolados en el municipio provocado por actitudes incívicas que no solo afectan a la estética de las calles, sino que también dificultan el tránsito por las mismas, así como el perjuicio que puedan provocar en la salud de las personas. «Queremos así que aquellas personas que no puedan esperar o no tengan posibilidad de trasladar sus residuos voluminosos al Ecoparque de Murcia, situado en la pedanía de San Ginés, puedan dejarlos en estos grandes contenedores abiertos de forma permanente, facilitando al máximo su depósito», indicó Fructuoso. Los que hagan uso de este nuevo sistema tendrán que disponer los residuos autorizados ordenadamente para que el contenedor no se colapse.

Ubicación de los depósitos

Los nuevos contenedores se encuentran en Churra, Avenida Alicante con esquina calle Doctor Fleming; Puente Tocinos, Carril de La Torre, junto al campo de fútbol; Patiño, Carril del Cebader; La Raya, Calle Floridablanca, inmediaciones al Colegio Ntra Sra. de la Encarnación; Sangonera la Seca, Calle Costa Rica; Los Ramos, entorno de la Vereda de las Palmeras y Llano de Brujas.

Entre 151 y 6.000 euros de multa por abandonar mobiliario

La Ordenanza municipal de Limpieza Viaria prohíbe abandonar muebles y enseres voluminosos en la vía pública y hacerlo conlleva una sanción que oscila entre los 151 y 6.000 euros. Para esquivar una sanción, el ciudadano tendrá que hacer uso de estos contenedores o del servicio gratuito de recogida de enseres, que continúa con su actividad habitual, pidiendo cita previa en el teléfono gratuito 900 511 133 o en la web Murcia Ciudad Sostenible.