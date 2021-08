«No hay ninguna decisión tomada» sobre el cierre durante al menos tres años de la línea ferroviaria que une Murcia con Águilas, pasando por Lorca, aseguró ayer el delegado del Gobierno en la Región, José Vélez.

Además, adelantó que técnicos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Adif visitarán la Comunidad a finales de este mes de agosto para informar sobre las alternativas en las que están trabajando y para abordar la solución «definitiva» en esta línea en función de los trabajos que tiene que desarrollar el administrador ferroviario.

Reconoció que los trabajos de soterramiento y del Corredor Mediterráneo pueden suponer «alguna molestia», pero señaló que se trata de una obra «importantísima», recordando que «Pedro Sánchez se encontró una situación ferroviaria de total abandono en la Región» y que ahora el Gobierno de España «trabaja en su modernización».

Asimismo, criticó que con el proyecto del Partido Popular para las infraestructuras murcianas «no había molestias porque no hacían nada», en comparación con el «trabajo inmenso» de Pedro Sánchez. «Todo lo que se hace es por el bien de la Región de Murcia», sentenció. Además, lamentó que los dirigentes políticos no se estuvieran felicitando tras ver a los vecinos de Santiago El Mayor cruzando la calle en superficie, sin las vías del tren, algo que no hubiera ocurrido con el PP en el poder, añadió.

El delegado del Gobierno aprovechó la rueda de prensa de presentación del informe ‘Cumpliendo’, en el que se detallan las inversiones del Gobierno de España en la Región de Murcia durante los primeros seis meses del año, para agradecer a los alcaldes que se han manifestado en contra del cierre de la vía su «disposición para hablar, que es justamente lo que hace el Gobierno de España». Según Vélez, Adif está estudiando «todas las alternativas» y hablando con todos los sectores afectados por esta situación, lo que muestra que es un ejecutivo que «no impone», sino que se «sienta a buscar las soluciones».

En este sentido, insistió en que «no hay conflicto porque todo está en estudio».

Soterramieto en Nonduermas

Desde la Delegación aún no pueden ofrecer fechas para el arranque de los trabajos de soterramiento en Nonduermas, ya que aún no se han resuelto los problemas de ocupación que afectan a algunas de las viviendas de la zona. No obstante, esperan que para el mes de noviembre puedan empezar las obras.